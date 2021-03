La perdita del leader continua a pesare fortemente sul Partito democratico che nei sondaggi cala di oltre due punti e mezzo in una sola settimana. Le dimissioni di Nicola Zingaretti si fanno sentire nelle intenzioni di voto degli italiani e gli elettori dem perdono fiducia nel Pd. È questo l'elemento più rilevante emerso dal nuovo sondaggio dell'Istituto Ixé. Andiamo però ad analizzare il quadro completo e a vedere come si comporterebbero gli italiani se fossero chiamati oggi alle urne.

La Lega rimane il primo partito nel Paese, al 23,5% secondo le stime rilevate oggi, 10 marzo. Rispetto all'ultima indagine del 3 marzo scorso, però, il Carroccio risulta comunque in calo di ben 0,4 punti percentuali. Nulla a che vedere, comunque, con il crollo subito dal Partito democratico che nell'ultima settimana, caratterizzata da un forte terremoto interno con il passo indietro di Zingaretti, ha perso un 2,6%. I dem scendono quindi al 17,4% dal 20% dello scorso 3 marzo. Al terzo posto questa settimana troviamo il Movimento Cinque Stelle al 15,7%, in crescita di 0,4 punti percentuali.

Di conseguenza Fratelli d'Italia questa settimana, per l'istituto Ixé, scivola di nuovo in quarta posizione al 15,5% in leggero calo di 0,1 punti percentuali. Invece, nel sondaggio troviamo in risalita Forza Italia, che ottiene il 9,3% in crescita di 0,4 punti percentuali. Tra le forze politiche minori sia Azione che Italia Viva non superano la soglia di sbarramento del 3%. Il partito di Carlo Calenda è al 2,7% in perdita di 0,7 punti percentuali, mentre quello di Matteo Renzi è addirittura sotto il 2%: si ferma infatti all'1,9%, anche se in realtà rispetto alla scorsa settimana cresce del 0,1%.