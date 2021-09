Sondaggi politici, gli italiani tifano per Draghi: per prossimo governo preferito a Salvini e Conte Il sondaggio realizzato da Ipsos per Di Martedì evidenzia l’alto gradimento per il presidente del Consiglio, Mario Draghi: più di un intervistato su due vorrebbe che Draghi restasse a Palazzo Chigi fino a fine legislatura ed è anche il leader politico che gli italiani vorrebbero alla guida del prossimo governo, preferendolo a Meloni, Salvini, Letta e Conte.

A cura di Stefano Rizzuti

Gli italiani tifano per Mario Draghi a Palazzo Chigi. Un sondaggio realizzato da Ipsos per Di Martedì, trasmissione in onda su La7, evidenzia come gran parte degli intervistati – ben più della metà – si auguri che l’attuale presidente del Consiglio possa continuare a svolgere il suo mandato fino alla scadenza della legislatura. Non solo, perché l’auspicio è quello di vedere l’ex presidente della Bce anche alla guida del prossimo governo: una soluzione preferita rispetto a leader politici come Letta, Conte, Salvini e Meloni. Infine, ben il 65% degli italiani – stando a quanto emerge dal sondaggio – si dice favorevole all’introduzione dell’obbligo vaccinale nel nostro Paese.

Sondaggi, gli italiani vogliono Draghi al governo

La prima domanda posta agli intervistati riguarda ciò che vorrebbero per l’attuale presidente del Consiglio. Il 57% vorrebbe che Draghi restasse alla guida del governo fino alla fine della legislatura, mentre il 25% preferirebbe che venisse eletto al Quirinale come prossimo presidente della Repubblica. Non si esprime, invece, il 18% del campione. C’è un’altra domanda che riguarda la permanenza di Draghi a Palazzo Chigi: agli intervistati viene chiesto a chi vorrebbero affidare la guida del prossimo governo e ben il 40% vuole che venga confermato di nuovo lo stesso Draghi. Il 21% preferirebbe invece affidare la guida del prossimo esecutivo a Enrico Letta e Giuseppe Conte, leader di Pd e M5s. Stessa percentuale raccolta da Giorgia Meloni e Matteo Salvini, leader di Fdi e Lega. Risponde “a nessuno di loro” il 18% del campione.

Le elezioni comunali e l’obbligo vaccinale

In vista delle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre il sondaggio prende in considerazione anche le previsioni degli italiani, secondo cui la tornata elettorale premierà il centrodestra (secondo il 51% del campione). Il 32% pensa invece che andrà meglio al centrosinistra. Non sa o non si esprime il 17%. L’ultima domanda riguarda l’obbligo vaccinale, con ben il 65% degli italiani che si dice favorevole alla sua introduzione. Solamente il 25% è invece contrario al vaccino anti-Covid obbligatorio, mentre il restante 10% non si esprime.