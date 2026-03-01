Sondaggi politici, giù i consensi di Fratelli d’Italia e Lega: cala anche il Pd, Vannacci è al 3,6%

Fratelli d’Italia e la Lega sono indubbiamente i partiti più colpiti dalla nascita di Futuro Nazionale. Il primo perde l’1,4%, il secondo quasi due punti, mentre Vannacci è dato al 3,6%. Cala anche il Pd, stabile il M5s. Cresce Avs. Ecco l’ultimo sondaggio Ipsos.

Fratelli d'Italia e la Lega sono indubbiamente i partiti più colpiti dalla nascita di Futuro Nazionale. Il movimento di Vannacci totalizza il 3,6% e strappa consensi al centrodestra. Il Carroccio perde quasi due punti, mentre FdI scende dell'1,4%. Battuta d'arresto anche per il Pd che si attesta a quota 20,4%. Vanno decisamente meglio – inaspettatamente, potremmo dire – i partiti più piccoli. Alleanza Verdi-Sinistra cresce, così pure Azione e +Europa. Ecco che cos'è emerso dall'ultimo sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli.

Come vanno i partiti nei sondaggi

È indubbio che la nascita della nuova formazione politica dell'ex generale fuoriuscito dalla Lega stia creando dei problemi al centrodestra. All'opposizione in Parlamento, per il tramite dei tre ex parlamentari di maggioranza (Sasso, Ziello e Pozzolo), si aggiunge la partita dei consensi. Futuro Nazionale è una new entry nel panorama politico italiano e raccoglie il 3,6%. Le rilevazioni danno Vannacci e i suoi già al di sopra della soglia di sbarramento. Posizione che, se mantenuta da qui alle prossime politiche, permetterebbe a FnV di guadagnare qualche seggio.

La rottura tra Salvini e Vannacci ha travolto il centrodestra, in modo particolare FdI e Lega. Entrambi perdono voti. Il partito di Meloni scende al 28% (-1,4) mentre quello di Salvini crolla al 6,1% (-1,9%). Forza Italia è quello che subisce minori ripercussioni, probabilmente per la sua appartenenza all'ala più moderata della coalizione. Il calo è di appena tre decimi e porta gli azzurri all'8,4%.

Perde terreno anche il Partito Democratico, che raccoglie il 20,7% (-1,1%). Il Movimento 5 Stelle invece, è rimasto stabile, al 13,4%. Nel resto del centrosinistra, si segnala la crescita di Alleanza Verdi-Sinistra, che in questa rilevazione è il partito che guadagna di più. L'incremento, di sei decimi, fa salire Avs al 6,8%, il livello più alto da un anno a questa parte.

Bene anche i partiti più piccoli. C'è Azione che riconquista qualche voto (+0,5%) e torna a sfiorare la soglia di sbarramento, al 2,8%. Ma c'è anche +Europa, che riporta la medesima variazione, e si piazza all'1,8%. Nessun movimento per Italia Viva, ferma al 2,4%.

Il borsino delle coalizioni

Ora che il governo ha depositato una sua proposta legislativa per una nuova legge elettorale, assume più rilievo il dato sulle coalizioni. Secondo Pagnoncelli il centrodestra (con Vannacci incluso in coalizione) prenderebbe il 46,9% mentre una formazione di centrosinistra, limitata a Pd, M5s e Avs, il 29,3%. Un eventuale campo largo, esteso anche a +Europa e ItaliaViva, arriverebbe a conquistare il 45,1%, avvicinandosi così agli avversari.