Sondaggi politici, Fratelli d'Italia vola e supera il 30%: FI e Lega restano indietro, bene Pd e M5s Fratelli d'Italia è il partito che cresce di più nell'ultima settimana, mentre Forza Italia e Lega hanno perso terreno. Buoni risultati anche per Pd e M5s. Ecco i risultati del sondaggio politico di Emg per Rai.

A cura di Luca Pons

Settimana positiva per Fratelli d'Italia: cresce più di tutti nei sondaggi politici e supera la soglia del 30%. Allo stesso tempo gli altri partiti del centrodestra sono fermi o perdono consensi, con l'eccezione di Noi moderati. Tra le forze dell'opposizione non ci sono grandi salti in avanti ma sia il Pd sia il M5s guadagnano terreno, come anche Alleanza Verdi-Sinistra. In difficoltà, invece, Azione e Italia viva. Ecco i risultati della nuova rilevazione di Emg per Rai.

Fratelli d'Italia cresce al 30,4%, guadagnando ben lo 0,6%. È il risultato migliore nel sondaggio di questa settimana, e permette al partito di Giorgia Meloni di sfondare la soglia ‘psicologica' del 30% dei consensi. La leggera flessione registrata alla fine dello scorso anno, almeno stando a questo sondaggio, sembra essere ormai alle spalle per FdI.

Va meno bene per i suoi alleati di centrodestra, però. La Lega resta stabile all'8,9%, senza né scendere né salire nei consensi – in un periodo piuttosto complicato per il segretario Matteo Salvini, alle prese tra le altre cose con i continui ritardi dei treni e lo scontro politico sulla presidenza del Veneto (al voto quest'anno).

Forza Italia invece cala all'8,6% con un -0,3%. I due partiti, che erano in perfetta parità, ora vedono un nuovo sorpasso del Carroccio ai danni dei forzisti. In ogni caso, si conferma che entrambi ora a livello di popolarità sono lontanissimi da Fratelli d'Italia, che prende più del triplo dei loro voti nel sondaggio. L'unico altro partito di centrodestra che fa registrare un segno più è Noi moderati, che cresce dall'1,2% all'1,3%. Nel complesso quindi la coalizione guadagna consensi quasi solamente grazie al risultato di FdI.

Va bene il Partito democratico, che sale al 23,9% dopo un +0,2%. Come detto, non è una crescita paragonabile a quella di Fratelli d'Italia, ma permette ai dem di Elly Schlein di non perdere troppo terreno. Al momento, comunque, la distanza con FdI è ampia stando ai sondaggi: sei punti e mezzo.

Il Movimento 5 stelle va al 10,8% guadagnando uno 0,2%. Si parla ancora di percentuali piuttosto basse, rispetto a quelle che il M5s di Conte faceva registrare prima dei risultati deludenti alle europee dello scorso giugno e alle elezioni regionali dell'autunno. Ora i pentastellati sono alle prese anche con il caso di Alessandra Todde, presidente di Regione in Sardegna dichiarata decaduta, e nonostante il cambiamento arrivato a fine 2024 con l'uscita di scena di Beppe Grillo non hanno ancora visto una risalita nei sondaggi.

Nel resto dell'opposizione, le variazioni sono contenute. Alleanza Verdi-Sinistra sale al 6,3% crescendo dello 0,1%. La stessa percentuale che perdono, invece, due partiti centristi: Italia viva di Matteo Renzi cala al 2,7%, Azione di Carlo Calenda al 2%. Infine, +Europa resta stabile all'1,7%.