Sondaggi politici, Fratelli d'Italia torna sopra il 30%: bene anche il M5s mentre il Pd frena Fdi supera il 30%, mentre il Pd frena. Il M5s recupera e sale all'11,9%. Va bene anche Forza Italia, che stacca la Lega di quasi un punto. Avs registra un lieve calo, ma è stabile al 6%. Ecco l'ultima Supermedia sondaggi di Youtrend.

A cura di Giulia Casula

Fratelli d'Italia torna sopra il 30%. Il Partito democratico arretra, ma regge al 22,9%. Il Movimento 5 Stelle recupera mezzo punto e allunga lo stacco dagli altri due partner di governo, Forza Italia e Lega. Alleanza Verdi-Sinistra registra un lieve calo, ma è stabile al 6%. Ecco che cos'è emerso dall'ultima Supermedia sondaggi di Youtrend.

Chi scende e chi sale nei sondaggi

Fratelli d'Italia viaggia in acque tranquille e può permettersi di tirare più di qualche sospiro di sollievo. Il borsino dei partiti fa registrare un +0,4% di crescita, che porta FdI al 30,2%. Il partito di Giorgia Meloni torna così a sfondare la quota psicologica del 30%: un segnale di continuità rispetto alla crescita degli ultimi mesi che l'ha visto stabilmente primo nei consensi e lontano da tutti gli altri partiti.

L'unico ad avvicinarsi è il Partito democratico, che da diverso tempo ormai rappresenta la seconda forza del Paese e leader dell'opposizione. Il Pd riporta un calo dello 0,2%, che lo fa scendere al 22,9%. Si tratta di un calo di lieve entità, che se "spalmato" nelle due settimane dall'ultima rilevazione non dovrebbe far temere più di tanto i dem. Resta pur vero che lo stacco tra Pd e FdI è ancora ampio e in quest'ultimo sondaggio, complice la crescita di Meloni, arriva a superare i sette punti. Per ora non sembra che il divario si accorcerà nel breve periodo, ma nelle prossime settimane il Pd dovrà concentrare gli sforzi per tornare ai livelli di fine anno, quando la distanza tra i due partiti era più contenuta.

Vanno meglio le cose per il Movimento 5 Stelle, che nelle ultime due settimane torna a sorridere. Il partito guadagna mezzo punto e sale all'11,9%, registrando la crescita più alta in questa rilevazione rispetto a tutte le altre forze politiche. Non si può parlare di un trend di crescita perché in questi mesi le sue oscillazioni nei consensi sono state altalenanti, però è sicuramente un segnale positivo per i 5Stelle.

Tornando nel centrodestra invece, si può osservare che Forza Italia recupera un +0,2% e si posiziona al 9,4%, avanti rispetto all'alleato di governo. La Lega infatti, perde terreno (-0,2%) e scende all'8,3%. I due partiti restano ancora vicini, ma ora la distanza raggiunge quasi un punto.

Per quanto riguarda le altre forze politiche, Alleanza Verdi-Sinistra è in lieve calo (-0,2%) ma resta al 6%, raggiungendo un risultato tutto sommato soddisfacente. Seguono distanti tutti gli altri partiti: Azione sale al 2,9% (+0,2%), Italia Viva è al 2,7% (+0,1%), mentre Più Europa si ferma all'1,8% (-0,2%). Ultimo Noi Moderati con l'1,2% (+0,1%).