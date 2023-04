Sondaggi politici, Fratelli d’Italia si avvicina al 30%: Renzi e Calenda fanno crollare il Terzo polo Fratelli d’Italia guadagna quasi un punto percentuale mentre Azione e Italia viva lo perdono, dopo lo scontro frontale tra i due leader. Scende il Pd, il Movimento 5 stelle torna a guadagnare voti. Il quadro dei partiti politici nell’ultimo sondaggio di Euromedia Research.

A cura di Luca Pons

Fratelli d'Italia torna a crescere e stacca il Partito democratico, in calo nella prima metà di aprile. Sul Pd guadagna terreno il M5s di Giuseppe Conte, mentre Azione e Italia viva vedono un crollo nei consensi dopo lo scontro aperto tra Carlo Calenda e Matteo Renzi. Lo rileva l'ultimo sondaggio dell'istituto Euromedia Research, relativo al 12 aprile.

Fratelli d'Italia vola al 29,6%, Forza Italia non cresce

Nella rilevazione, Fratelli d'Italia è al 29,6% e fa registrare addirittura un +0,9% rispetto al sondaggio del 29 marzo. Il partito di Giorgia Meloni si conferma nettamente la prima forza politica in Italia, sfiorando il 30% dei consensi. Sorride anche l'alleato Matteo Salvini: la Lega cresce dello 0,3% e sale al 9,3% dei voti complessivamente. Un dato migliore rispetto a quello ottenuto alle ultime elezioni politiche, il 25 settembre 2022 (8,8%).

Forza Italia, invece, resta stabile al 7%. Nella rilevazione di Euromedia, il partito di Silvio Berlusconi non riscontra un aumento dei consensi nonostante l'attenzione pubblica si sia concentrata su Berlusconi stesso, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano il 5 aprile. Chiude la coalizione di centrodestra Noi Moderati, fisso allo 0,5%. Così, l'alleanza raccoglie il 46,4% dei voti, in crescita rispetto al 44% ottenuto ai seggi lo scorso settembre.

Giù il Pd di Schlein, il M5s guadagna terreno

Il Partito democratico di Elly Schlein è al 20,1%. Vede un significativo calo nei consensi, con un -0,4% in due settimane, e si allontana così da Fratelli d'Italia che resta a più di nove punti di distanza. Il Pd si mantiene comunque al di sopra della soglia del 20%, migliorando il suo risultato rispetto alle elezioni politiche (19%).

Un calo ancora più forte colpisce Alleanza Verdi-Sinistra, che crolla al 2,1% registrando un -0,7%. L'ultimo partito della coalizione di centrosinistra, +Europa, è stabile al 2,1%. Complessivamente, quindi, i partiti che si sono presentati insieme alle ultime elezioni oggi il 24,3% dei voti. Un dato più basso del 26% segnalato a settembre, anche se la crescita del Pd attenua il calo.

Il secondo principale partito dell'opposizione è il Movimento 5 stelle, con il 15,2%. Il M5s di Giuseppe Conte è cresciuto dello 0,2%, non un dato eclatante ma comunque il segnale di un ritorno alla crescita dopo settimane in discesa. Dopo l'elezione di Elly Schlein come segretaria del Pd, il Movimento è stato superato nei sondaggi, e adesso è tornato attorno alla soglia del 15% come alle ultime elezioni.

Il Terzo polo perde quasi un punto dopo la separazione

Il calo più forte in assoluto lo fa registrare il Terzo polo di Azione e Italia viva. Perde lo 0,9% scendendo al 7,7%. Nel giro di due settimane, i due partiti sono passati dal tallonare la Lega di Matteo Salvini al doversi guardare le spalle da Forza Italia. Peraltro, dopo lo scontro frontale tra Matteo Renzi e Carlo Calenda seguito al naufragio di tutti i progetti di un partito unico di centro, resta da vedere se Italia viva e Azione continueranno a presentarsi alle tornate elettorali come una confederazione, o se i sondaggi riprenderanno a considerarli due partiti divisi.

Il sondaggio di Euromedia non rileva le preferenze per altri partiti, ma riporta il dato su astenuti e indecisi. Questi sono in calo al 34%, rispetto al 35% di due settimane prima.