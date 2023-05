Sondaggi politici, Fratelli d’Italia perde terreno e il Pd si avvicina: adesso è sotto di 8 punti Giù Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, mentre nell’opposizione possono sorridere tutti tranne il Movimento 5 stelle. Il Pd di Schlein è a circa 8 punti di distanza dal partito di Meloni. Ecco tutti i risultati del nuovo sondaggio di Quorum per SkyTg24.

A cura di Luca Pons

Dati non incoraggianti per il centrodestra: tutti i partiti della coalizione di maggioranza perdono consensi, chi più e chi meno. Al contrario, nell'opposizione salgono i voti per Pd, Verdi-Sinistra, Azione e Italia viva, mentre il Movimento 5 stelle fa un passo indietro. A rilevarlo è il nuovo sondaggio politico-elettorale realizzato da Quorum per SkyTg24.

Fratelli d'Italia e Lega perdono punti, crolla Forza Italia

Nella maggioranza, come detto, c'è un calo generalizzato delle preferenze. Fratelli d'Italia, al 29%, è ancora nettamente il primo partito in Italia. Tuttavia lo schieramento di Giorgia Meloni ha perso lo 0,4% rispetto all'ultima rilevazione. Lo stesso vale per la Lega di Matteo Salvini, all'8,6%, che ha la perdita più leggera: -0,1%.

C'è un vero crollo per Forza Italia, invece: il partito è al 6,2% e perde lo 0,6% dall'ultima edizione del sondaggio. Per Silvio Berlusconi, ricoverato da un mese all'ospedale San Raffaele di Milano, è un calo significativo soprattutto se paragonato al risultato delle ultime elezioni politiche, il 25 settembre 2022, quando FI ottenne più dell'8% dei voti.

La coalizione è completata da Noi moderati, che perde lo 0,2% e resta all'1,1%. Complessivamente il centrodestra raccoglie il 44,9% dei voti: in calo di oltre un punto dall'ultima rilevazione. Il risultato è superiore al dato delle ultime elezioni (44%) solo grazie alla crescita di Fratelli d'Italia nei mesi successivi al voto: gli altri partiti della coalizione hanno un risultato simile (Lega, Noi moderati) o peggiore (Forza Italia).

Bene il Pd che guadagna terreno, male il M5s

Sul fronte dell'opposizione, il Partito democratico di Elly Schlein è al 20,8%. La crescita dall'ultimo sondaggio è contenuta (+0,1%), ma insieme al calo di FdI è sufficiente per guadagnare terreno sul primo partito in Italia. La differenza tra Pd e Fratelli d'Italia è ridotta così a 8,2 punti percentuali: una distanza significativa, anche se inferiore a quella che si registrava nelle settimane precedenti all'elezione di Schlein come segretaria.

Al contrario, il secondo partito dell'opposizione perde punti: il Movimento 5 stelle è al 16,6%, con un -0,3% rispetto alla scorsa rilevazione. Per il M5s è un dato positivo se paragonato alle ultime elezioni, quando prese il 15,5% dei voti. Tuttavia, dopo il voto il Movimento aveva avuto una forte di crescita di consensi, arrivando anche a superare il Pd. Nelle ultime settimane, anche in seguito all'elezione di Schlein alla guida del Partito democratico, il partito di Giuseppe Conte ha visto invece un leggero calo.

Azione e Italia viva crescono separati, su anche Sinistra e Verdi

Azione e Italia viva, fino a poche settimane fa uniti nel Terzo polo, dopo un periodo di calo dovuto anche agli screzi tra Carlo Calenda e Matteo Renzi tornano a crescere nei sondaggi. Azione è al 4,1%, con un +0,6% dall'ultima rilevazione. Il partito di Carlo Calenda si attesta così a una certa distanza dalla soglia di sbarramento. Italia viva invece è al di sotto, con il 2,4%, ma anche la forza politica fondata da Matteo Renzi cresce: +0,3%. Sommati, i due partiti otterrebbero il 6,5%, un dato comunque più basso del 7,7% ottenuto alle ultime elezioni politiche.

Nella coalizione di centrosinistra, poi, cresce anche Alleanza Verdi-Sinistra, che è al 3% (+0,4%), mentre cala +Europa che si allontana dalla soglia di sbarramento e si attesta all'1,8% (-0,2%). Tra gli altri partiti, il sondaggio Quorum rileva Per l'Italia di Gianluigi Paragone (1,5%, -0,3%).