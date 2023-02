Sondaggi politici, Fratelli d’Italia domina ma il Pd cresce sempre di più, boom della Lega Fratelli d’Italia sfiora il 30% e resta primo partito, mentre anche la Lega raccoglie i frutti del successo alle regionali di Lazio e Lombardia. Il Pd, però, continua a crescere e punta al secondo posto del M5s. La nuova media sondaggi di Termometro politico.

A cura di Luca Pons

Nell'ultima media di sondaggi politici di Termometro politico, che mette insieme le rilevazioni effettuate da sei diversi istituti di statistica, Fratelli d'Italia è incontrastato come primo partito in Italia. Il secondo posto, infatti, è occupato dal Movimento 5 stelle che non solo dista 10 punti percentuali, ma è anche in leggero calo nell'ultima settimana. Al contrario, il Pd accorcia le distanze con il M5s (meno di un punto) e sembra poter tentare il sorpasso sull'onda delle primarie della prossima domenica.

Fratelli d'Italia e Lega si godono l'effetto regionali, la luna di miele governo-elettori continua

Come detto, Fratelli d'Italia è nettamente il primo partito. Lo schieramento di Giorgia Meloni arriva al 29,7% dei voti, a un passo dal 30% e in crescita dello 0,3% rispetto all'ultima media, due settimane fa. Anche la Lega di Matteo Salvini cresce, e in modo ancora più pronunciato: passa dall'8,5% al 9,1%, una salita nei sondaggi di più di mezzo punto. Tra una rilevazione e l'altra si sono tenute le elezioni regionali in Lazio e Lombardia, vinte nettamente dal centrodestra, e questo può aver aiutato i due partiti a guadagnare supporto.

Chi invece non beneficia in modo particolare dell'effetto regionali è Forza Italia: gli azzurri passano dal 7% al 7,1%, con un aumento tutto sommato ridotto. Questo tiene ben lontano il partito di Silvio Berlusconi dalla Lega, nonostante alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 i due partiti avessero avuto risultati piuttosto vicini – 8,8% i leghisti e 8,1% i berlusconiani.

I tre principali partiti del centrodestra, insieme, raccolgono il 45,9% dei consensi. Alle elezioni il risultato per gli stessi partiti era stato attorno al 43%. La ‘luna di miele' tra governo ed elettori, quindi, sembra continuare ancora dopo circa quattro mesi dall'insediamento dell'esecutivo di Giorgia Meloni.

Lotta per il secondo posto tra Movimento 5 stelle (che rallenta) e Pd (che accelera)

Il secondo partito in Italia è ancora il Movimento 5 stelle, secondo i sondaggi, ma il partito di Giuseppe Conte sembra essersi fermato nella crescita dei consensi. Prende il 17,7% dei voti, in calo rispetto al 17,8% dell'ultima rilevazione. In generale, sembra esaurito il periodo di forte crescita seguito alle elezioni del 25 settembre 2022: è dall'inizio dell'anno che il M5s resta poco al di sopra della soglia del 17% delle preferenze. Un dato che, comunque, è superiore a quello ottenuto alle urne (15,5%) e anche a quello degli altri partiti di opposizione, per il momento.

Il percorso opposto lo sta facendo il Partito democratico, che nell'ultima media sondaggi prende il 16,4%, in crescita rispetto al 16,1% di inizio febbraio. Il partito di Enrico Letta ha perso diversi punti dopo le elezioni, quando era arrivato al 19%. Tuttavia, nelle ultime settimane il trend sembra invertito, e il Pd è tornato a crescere nei consensi. Potrebbero avere un effetto anche le primarie per scegliere il nuovo segretario o la nuova segretaria, Stefano Bonaccini o Elly Schlein, che si terranno domenica 26 febbraio 2023.

Crolla il Terzo polo, male anche il resto del centrosinistra

Tra gli altri partiti principali, il Terzo polo di Azione e Italia viva passa dal 7,9% al 7,6%. Un calo che, per la formazione guidata da Carlo Calenda e Matteo Renzi, potrebbe spiegarsi con il risultato molto deludente alle elezioni regionali.

In calo anche i partiti che compongono la coalizione di centrosinistra con il Pd. L'Alleanza Verdi-Sinistra scende dal 3,6% al 3,2%, mentre +Europa va dal 2,8% al 2,5%. La coalizione nel suo complesso arriva al 22,1%, meno della metà del centrodestra e un dato decisamente più basso rispetto al 26% ottenuto alle elezioni del 25 settembre 2022.