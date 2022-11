Sondaggi politici, Fratelli d’Italia da record sopra ai 30 punti: Movimento 5 Stelle stacca il Pd Nel sondaggio politico di Swg per il TgLa7, Fratelli d’Italia batte un nuovo record: Meloni vola oltre i trenta punti. Il secondo partito è il Movimento 5 Stelle, che sta staccando il Pd.

A cura di Tommaso Coluzzi

Fratelli d'Italia non si ferma più e segna record su record. Nei sondaggi politici la forza di Giorgia Meloni continua a guadagnare consensi senza rallentare minimamente, di settimana in settimana. Il partito uscito vincitore dalle elezioni politiche di settembre – insieme alla coalizione di centrodestra – sta continuando ad accumulare preferenze e percentuali tra gli italiani a cui viene chiesto di esprimersi. La presidente del Consiglio lavora sull'onda dell'entusiasmo e si gode la luna di miele – abbastanza diffusa – con il Paese. Intanto, però, tra le tre opposizioni – che litigano più tra loro che con il governo – continuano a cambiare gli equilibri. Questo, in sostanza, dice l'ultimo sondaggio politico di Swg per il TgLa7.

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è il primo partito ancora una volta, segnando un nuovo record anche questa settimana: più 0,7%, per un 30,1% totale. La seconda forza politica del Paese, invece, è ormai il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che ha abbondantemente superato il Partito Democratico di Enrico Letta: i grillini crescono dello 0,2% e salgono al 17,0%, mentre i dem restano stabili al 16,0%, un punto tondo sotto agli ex alleati.

Sotto ai dieci punti percentuali la Lega di Matteo Salvini sorpassa il Terzo polo di Azione e Italia Viva – che nonostante il nome deciso in autonomia torna a essere la quinta forza politica del Paese – e torna all'8,1%: più 0,4% per il Carroccio. Calenda e Renzi, invece, perdono proprio lo 0,4% e scivolano all'8,0%. Distanza minima. Risale anche Forza Italia di Silvio Berlusconi dopo il crollo delle ultime settimane: più 0,5% per gli azzurri, che tornano al 6,8%.

Leggera flessione per l'alleanza Verdi e Sinistra, che cala dello 0,2% e scende al 3,8%, seguita da +Europa che invece guadagna lo 0,2% e sale al 2,9%. Italexit con Paragone crolla dello 0,4% e scende al 2,1%, seguito da Unione popolare all'1,3%, dopo aver perso lo 0,3%.