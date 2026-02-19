Sondaggi politici, FdI e Lega scendono, cresce il Pd: quanti voti prende Futuro Nazionale di Vannacci

Fratelli d'Italia cala, anche se di poco, -0,2% sulla settimana e un -0,3% sul mese. Una flessione leggera consente al partito di Meloni di restare al 30,8%. Decisamente più consistente la perdita della Lega, che registra un -1,0% sul mese, scendendo al 7,3%. Dall'altra parte, il nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale incassa il 2%. Tra le opposizioni, cresce il Pd che si attesa al 22,1%. Vediamo nel dettaglio che cos'è emerso dall'ultimo sondaggio Dire-Tecné.

Il borsino dei partiti

Fratelli d'Italia non sembra subire eccessivamente la discesa, nel campo del centrodestra, del nuovo partito di Vannacci. La flessione c'è, ma è minima. FdI mantiene il suo primato, al 30,8%, ben distante da tutti gli altri partiti.

Futuro Nazionale, che in questa rilevazione è dato al 2%, pare strappare voti sopratutto alla Lega, che risulta in discesa, al 7,3%. Il Carroccio perde 0,5% sulla settimana e 1,0% sul mese. È il partito che perde più di tutti. Forza Italia invece, per ora non viene toccato dall'entrata in scena di FnV. Gli azzurri sono stabili, al 10,3%, nettamente in vantaggio sull'alleato di maggioranza.

Sul fronte delle opposizioni, sale il Pd che grazie +0,2% sulla settimana e un +0,5% sul mese raggiunge il 22,1%. Leggera variazione positiva anche per il Movimento 5 Stelle che si piazza al 12,1% (+0,2% sulla settimana, stabile sul mese). Alleanza Verdi-Sinistra, invece è al 6,0%(-0,1% sulla settimana e -0,4% sul mese).

Tra i partiti più piccoli, troviamo Azione al 3,0% (-0,1% sulla settima a e -0,3% sul mese), Italia Viva al 2,0% (-0,1% sulla settimana e -0,2% sul mese) e infine+Europa con l'1,5%.

La classifica dei leader

La premier si mantiene in testa nella classifica sul gradimento dei leader con il 46,8% dei consensi, sostanzialmente invariati rispetto a un mese fa. Segue il vicepremier e segretario di FI, Antonio Tajani, con il 39,5%, anche lui stabile. Terzo sul podio Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, con il 31,3%, in crescita di mezzo punto rispetto a un mese fa. In quarta posizione si colloca la segretaria Pd Elly Schlein, con il 29,1%, in leggero aumento (+0,2%).

Più distanti gli altri: Matteo Salvin è quinto con il 26,8%, in calo di quattro decimi nell'ultimo mese; Carlo Calenda, leader di Azione, prende il 21,2%, anche lui giù rispetto all'ultima rilevazione (-0,4% sulla settimana, -0,1% sul mese); Angelo Bonelli, dei Verdi è al 16,1% mentre Nicola Fratoianni, leader di SI, è al 15,8%. Chiudono la classifica Riccardo Magi, di +Europa, con il 13,9% e Matteo Renzi, di Italia Viva, con il 13,7%.

La fiducia nel governo

Arriviamo in ultimo, al gradimento nei confronti del governo. Sale la percentuale di coloro che non si fidano, al 49,0% (-0,1% sulla settimana e del +0,1% sul mese). A riporre fiducia nei confronti dell'esecutivo è il 43,3% degli italiani (-0,1% sia sulla settimana che sul mese), mentre gli indecisi sono il 7,7% (+0,2 sulla settimana, stabile il valore sul mese).