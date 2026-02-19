Politica
video suggerito
video suggerito

Sondaggi politici, FdI e Lega scendono, cresce il Pd: quanti voti prende Futuro Nazionale di Vannacci

FdI cala ma resta primo. Più consistente la perdita della Lega, che scende al 7,3%. Dall’altra parte, Futuro Nazionale di Vannacci incassa il 2%. Bene il Pd al 22,1%. Ecco l’ultimo sondaggio Dire-Tecné.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Giulia Casula
0 CONDIVISIONI
Immagine

Fratelli d'Italia cala, anche se di poco, -0,2% sulla settimana e un -0,3% sul mese. Una flessione leggera consente al partito di Meloni di restare al 30,8%. Decisamente più consistente la perdita della Lega, che registra un -1,0% sul mese, scendendo al 7,3%. Dall'altra parte, il nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale incassa il 2%. Tra le opposizioni, cresce il Pd che si attesa al 22,1%. Vediamo nel dettaglio che cos'è emerso dall'ultimo sondaggio Dire-Tecné.

Il borsino dei partiti

Fratelli d'Italia non sembra subire eccessivamente la discesa, nel campo del centrodestra, del nuovo partito di Vannacci. La flessione c'è, ma è minima. FdI mantiene il suo primato, al 30,8%, ben distante da tutti gli altri partiti.

Futuro Nazionale, che in questa rilevazione è dato al 2%, pare strappare voti sopratutto alla Lega, che risulta in discesa, al 7,3%. Il Carroccio perde 0,5% sulla settimana e 1,0% sul mese. È il partito che perde più di tutti. Forza Italia invece, per ora non viene toccato dall'entrata in scena di FnV. Gli azzurri sono stabili, al 10,3%, nettamente in vantaggio sull'alleato di maggioranza.

Leggi anche
Sondaggi politici, la Lega di Salvini superata da Avs, cresce ancora Futuro Nazionale di Vannacci

Sul fronte delle opposizioni, sale il Pd che grazie +0,2% sulla settimana e un +0,5% sul mese raggiunge il 22,1%. Leggera variazione positiva anche per il Movimento 5 Stelle che si piazza al 12,1% (+0,2% sulla settimana, stabile sul mese). Alleanza Verdi-Sinistra, invece è al 6,0%(-0,1% sulla settimana e -0,4% sul mese).

Tra i partiti più piccoli, troviamo Azione al 3,0% (-0,1% sulla settima a e -0,3% sul mese), Italia Viva al 2,0% (-0,1% sulla settimana e -0,2% sul mese) e infine+Europa con l'1,5%.

La classifica dei leader

La premier si mantiene in testa nella classifica sul gradimento dei leader con il 46,8% dei consensi, sostanzialmente invariati rispetto a un mese fa. Segue il vicepremier e segretario di FI, Antonio Tajani, con il 39,5%, anche lui stabile. Terzo sul podio Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, con il 31,3%, in crescita di mezzo punto rispetto a un mese fa. In quarta posizione si colloca la segretaria Pd Elly Schlein, con il 29,1%, in leggero aumento (+0,2%).

Più distanti gli altri: Matteo Salvin è quinto con il 26,8%, in calo di quattro decimi nell'ultimo mese; Carlo Calenda, leader di Azione, prende il 21,2%, anche lui giù rispetto all'ultima rilevazione (-0,4% sulla settimana, -0,1% sul mese); Angelo Bonelli, dei Verdi è al 16,1% mentre Nicola Fratoianni, leader di SI, è al 15,8%. Chiudono la classifica Riccardo Magi, di +Europa, con il 13,9% e Matteo Renzi, di Italia Viva, con il 13,7%.

La fiducia nel governo

Arriviamo in ultimo, al gradimento nei confronti del governo. Sale la percentuale di coloro che non si fidano, al 49,0% (-0,1% sulla settimana e del +0,1% sul mese). A riporre fiducia nei confronti dell'esecutivo è il 43,3% degli italiani (-0,1% sia sulla settimana che sul mese), mentre gli indecisi sono il 7,7% (+0,2 sulla settimana, stabile il valore sul mese).

Politica Italiana
Sondaggi politici
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
referendum
giustizia
Meloni (Pd): "Da Mattarella parole importanti, le minacce di Nordio sono inaccettabili"
Quando anche Pertini scelse di presiedere una seduta del Csm a difesa delle istituzioni
Dopo l'attacco di Nordio, Mattarella difende il Csm: "Le altre istituzioni lo rispettino"
Ciriani giustifica Nordio: "L'elenco dei donatori per il No? L'ha chiesto un parlamentare"
Ferrari (Cgil): "Riforma favorirà criminali e corrotti, Nordio vuole giudici deboli"
Da oggi il referendum sulla giustizia è un voto su Giorgia Meloni
Francesco Cancellato
Quanti italiani voteranno a favore e quanti contro la riforma
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views