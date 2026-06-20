Sondaggi politici, è crisi per Lega di Salvini, testa a testa con Avs per il quinto posto

Il campo largo mantiene le stesse percentuali di una settimana fa, mentre arretra il centrodestra, perdendo complessivamente lo 0,3%. Sono i dati che emergono dall’ultimo sondaggio Dire-Tecnè.

L'ultimo sondaggio Dire-Tecnè, uscito oggi, con le intenzioni di voto sui partiti italiani in vista delle prossime elezioni politiche del 2027, contiene indicazioni importanti sui movimenti delle forze politiche e delle due coalizioni. Alla luce anche dell'arrivo dirompente sulla scena politica di Roberto Vannacci e del suo Futuro Nazionale, che ha mandato in tilt il centrodestra.

Le interviste sono state condotte tra il 18 e il 19 giugno, ovvero mentre era in corso lo scontro durissimo a distanza tra Giorgia Meloni e Donald Trump, dopo il G7 di Evian, che sembrava aver rasserenato i rapporti tra i due. Le valutazioni dei cittadini interpellati risentono inevitabilmente della crisi diplomatica che si è aperta a livello internazionale e delle tensioni tra Italia e Usa, che proseguono anche in queste ore.

Rispetto alla scorsa settimana risulta in leggero calo la coalizione del centrodestra (-0,3%), mentre il campo largo si mantiene stabile rispetto al precedente sondaggio. La maggioranza che sostiene il governo Meloni si attesta al 45,5%, ancora in vantaggio sul centrosinistra. Mentre le opposizioni sono date al 44,1%.

Se si votasse oggi, Fratelli d'Italia sarebbe ancora primo partito: risulta stabile al primo posto con il 29,3%, invariato rispetto alla precedente rilevazione. Sl secondo posto c'è a il Pd di Schlein, che non fa registrare alcuna variazione: i dem sono al 21,5% (=). Terzo posto ancora per una forza del centrosinistra: il M5s di Conte si mantiene sul podio ma perde qualcosa e scende al 12,4 (-0,3). Subito dopo si colloca Forza Italia di Tajani, ora all'8,7% (anche per gli azzurri nessun movimento rispetto a una settimana fa). Ma la Lega di Salvini, ancora in calo, al 6,5% (-0,2), e si gioca il quinto posto con Alleanza Verdi Sinistra, in crescita al 6,4% (+,1%). Anche per questo continuo calo di consensi in tanti nella Lega spingono per un ritorno del Capitano al Viminale, al posto di Piantedosi. Ma per il momento il segretario del Carroccio fa sapere di non essere interessato: "Mi trovo molto bene dove sto", assicura.

Guadagna ancora consenso Futuro Nazionale di Vannacci che dopo l'assemblea costituente nazionale ha aumentato il suo bacino di voti potenziali dello 0,6%, passando al 4,6%. Insegue Azione di Carlo Calenda, che sale al 3% (+0,1%).

Nel campo largo piccoli segnali positivi anche per Italia Viva di Renzi, al 2,3% (+0,1% in una settimana). Bene anche Più Europa. ora all'1,5% (+0,1). E infine Noi Moderati, quarta gamba della maggioranza, all'1% (-0,1%). Complessivamente gli altri partiti sono al 2,8%, in calo dello 0,4% rispetto a una settimana fa. La quota di astenuti e pari quasi alla metà degli intervistati: il 46,3% non sa ancora per chi voterebbe.