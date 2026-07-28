Sondaggi politici, record negativo per la Lega di Salvini, cala al 5,7%. Fn cresce di oltre un punto in un mese
L'ultima media sondaggi, pubblicata da Termometro politico, mette a confronto i dati raccolti tra il 19 e il 25 luglio, da 6 istituti, TP, Swg, Emg, Lab21, Bidimedia, Piepoli, sulle intenzioni di voto dei partiti.
Secondo quanto emerge, nel complesso la coalizione di governo continua a perdere consenso. Mentre Futuro Nazionale di Vannacci prosegue nella sua corsa, con risultati soddisfacenti. Se guardiamo alle percentuali dei partiti, al primo posto si mantiene saldamente Fratelli d’Italia, che scende al 26,9%, il dato più basso mai raggiunto dalle elezioni del 2022.
La Lega di Salvini tocca un nuovo record negativo: cala al 5,7%. Di nuovo ascesa Forza Italia, che raggiunge 7,8%, dopo il segno meno registrato due settimane fa, nella media sondaggi dell'11 luglio 2026. Nel frattempo il partito dell'ex generale Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, sfiora il 7% (6,9): la crescita è notevole, visto che un mese fa, nella rilevazione del 27 giugno, il partito di Vannacci era al 5,5%.
Nel centrosinistra domina ancora il Partito Democratico, al 21%, stabile rispetto alla percentuale sondata lo scorso 18 luglio ma in calo dello 0,2% rispetto alla rilevazione di due settimane fa (11 luglio 2026). Risale il Movimento 5 Stelle di Conte ai valori di giugno, al 13% (rispetto alla scorsa settimana guadagna lo 0,2%); stesso movimento si osserva per Alleanza Verdi Sinistra, ora al 6,3%. In leggera crescita è anche +Europa, che arriva all’1,5%, mentre Italia Viva di Renzi è ferma al 2,4%. Azione di Calenda risale al 3,2%, percentuale che non toccava a marzo, con un aumento dello 0,2% rispetto alla media dello scorso 18 luglio.
Sondaggi politici: le migliori e le peggiori tendenze dei partiti a confronto
Qui di seguito riportiamo la maggiore tendenza a favore e tendenza a sfavore nei confronti dei principali partiti italiani, che emerge dai sondaggi presi in esame questa settimana:
Alleanza Verdi e Sinistra
Tendenza a favore: Youtrend (6,8%)
Tendenza a sfavore: Emg (5,8%)
Partito Democratico
Tendenza a favore: Youtrend (21,9%)
Tendenza a sfavore: Lab21 e Ipsos (20,1%) – Pari merito
Azione
Tendenza a favore: Youtrend (3,7%)
Tendenza a sfavore: Emg (2,5%)
Italia Viva / Casa Riformista
• Tendenza a favore: Emg (2,6%)
• Tendenza a sfavore: Youtrend (2,1%)
+Europa
Tendenza a favore: Youtrend (1,9%)
Tendenza a sfavore: Swg (1,2%)
Movimento 5 Stelle
Tendenza a favore: Ipsos (14,5%)
Tendenza a sfavore: Youtrend (11,5%)
Lega
Tendenza a favore: Emg (7,7%)
Tendenza a sfavore: Youtrend (4,9%)
Fratelli d’Italia
Tendenza a favore: Lab21 (29,7%)
Tendenza a sfavore: Emg (24,6%)
Forza Italia
Tendenza a favore: Ipsos e Emg (8,3%) – Pari merito
Tendenza a sfavore: Lab21 (6,7%)
Futuro Nazionale
Tendenza a favore: Youtrend (7,6%)
Tendenza a sfavore: TP (6,1%)