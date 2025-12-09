Sondaggi politici: chi guadagna voti e chi invece rallenta tra i partiti

L’ultimo sondaggio dell’Istituto Noto chiede agli italiani quale partito voterebbero se le Elezioni Politiche si tenessero oggi. I risultati confermano alcune tendenze già emerse nei mesi scorsi, con il centrodestra in vantaggio e il campo progressista ancora stabile ma distante dalla vetta.

Il nuovo sondaggio dell'Istituto Noto, realizzato per analizzare le intenzioni di voto degli italiani, offre una fotografia dettagliata del panorama politico nazionale. La domanda principale posta agli intervistati è: "Se si votasse oggi, quale partito sceglieresti alle Elezioni Politiche?". I risultati confermano la stabilità di alcuni partiti e segnano invece cambiamenti significativi in altri, riflettendo le dinamiche complesse di un elettorato ancora diviso e con una quota consistente di indecisi.

Fratelli d'Italia: un vantaggio consolidato

Fratelli d'Italia, guidato da Giorgia Meloni, si conferma il partito più scelto dagli italiani, raccogliendo il 30% delle preferenze. La leadership del partito appare solida, nonostante le tensioni interne alla coalizione e le sfide politiche sui principali dossier di governo. Anche il consenso per Meloni resta stabile.

PD stabile, ma senza slancio

Il Partito Democratico di Elly Schlein si conferma al 23%, consolidando il proprio bacino elettorale. Pur restando la principale forza dell'area progressista, il PD non riesce però ancora a convincere una parte consistente degli elettori indecisi o delusi dalla politica. La percentuale segnala una stabilità di consenso, ma anche un limite nella capacità di ampliamento del proprio elettorato, in un contesto in cui la competizione con FDI e le altre forze politiche rimane ancora intensa.

M5S continua a perdere terreno

Il Movimento 5 Stelle, guidato da Giuseppe Conte, scende invece al 12,5%, confermando un periodo di calo persistente rispetto ai risultati degli anni precedenti. Anche se a livello locale alcuni esponenti pentastellati, come Roberto Fico in Campania, hanno ottenuto successi significativi, questi risultati non si riflettono ancora in maniera consistente sul consenso nazionale; la performance del M5S suggerisce insomma come il partito fatichi a ritrovare la capacità di attrarre nuovi elettori o di consolidare la propria base storica.

Lega stabile, Forza Italia rafforza i consensi

All'interno della coalizione di centrodestra, Lega e Forza Italia raccolgono entrambe l'8,8% dei consensi. Il Carroccio di Matteo Salvini registra un recupero rispetto alle rilevazioni precedenti. Forza Italia di Antonio Tajani rimane invece stabile, consolidando il sostegno degli elettori tradizionali. La combinazione dei voti tra FDI, Lega e FI conferma il predominio del centrodestra, pur con dinamiche interne e sfide politiche che continuano a caratterizzare il quadro della coalizione.

Gli altri partiti

Tra le forze politiche minori, AVS di Bonelli e Fratoianni raggiunge il 6,5%, mantenendosi come riferimento per una parte dell'elettorato ambientalista e progressista. Il Terzo Polo, invece, resta marginale: Azione di Carlo Calenda ottiene infatti il 2,7%, Italia Viva di Matteo Renzi il 2,6%.

Indecisi e affluenza: una quota decisiva

Il sondaggio rileva un'affluenza stimata del 60%, mentre il 20% degli elettori si dichiara ancora indeciso. Questa quota rappresenta un segmento significativo, capace di influenzare in modo determinante i risultati finali. La presenza di un ampio numero di indecisi segnala cioè come, nonostante la leadership netta di FDI e la stabilità del PD, il quadro politico rimanga aperto a possibili oscillazioni, rendendo il consenso effettivo dipendente anche dal grado di mobilitazione degli elettori.