video suggerito

Sondaggi politici, chi è in testa alla classifica e chi perde più voti fra i partiti Il Pd cala, FdI perde qualche decimo ma resta primo, mentre il M5s è in crescita. Tra Lega e FI, gli azzurri sono avanti. Bene Azione che guadagna mezzo punto. Ecco nel dettaglio l’ultima Supermedia di Youtrend. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giulia Casula

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Partito democratico crolla, Fratelli d'Italia si allontana dal 30%, mentre il Movimento 5 Stelle recupera terreno. Forza Italia invece, resta sopra la Lega, di quasi un punto. Dal resto del centrosinistra arrivano segnali diversi: Alleanza Verdi-Sinistra cala leggermente mentre Azione guadagna mezzo punto. Ecco nel dettaglio chi è in testa alla classifica dei consensi e chi ha perso più voti secondo l'ultima Supermedia Youtrend.

Fratelli d'Italia cala ma resta primo

Fratelli d'Italia perde lo 0,3% ma resta primo al 29,4%. In questa rilevazione FdI si conferma la prima forza politica del Paese pur allontanandosi dalla soglia psicologica del 30% raggiunta nei mesi precedenti. Il suo consenso è ormai consolidato e i può dire che, per il momento, la luna di miele di FdI con gli elettori prosegue.

Il Partito democratico invece, perde mezzo punto (-0,5%) e scende al 22,4%. Il Pd è la prima forza d'opposizione e si distanzia da tutti gli altri partiti di minoranza, ma nelle ultime rivelazioni ha mostrato segnali di flessione che pesano soprattutto nel distacco con FdI. Il partito di Elly Schlein infatti, ha provato ad accorciare il divario con l'avversario ma finora non è mai riuscito a ridurlo sensibilmente.

Quanto al Movimento 5 Stelle, nell'ultimo periodo si registrano variazioni positive. Il M5s è cresciuto e attualmente si attesta al 12% (+0,2%). Certo, questa crescita non è sufficiente a colmare lo stacco con il Pd e a recuperare le posizioni perse negli ultimi due anni, ma fa ben sperare il Movimento dopo il crollo avuto lo scorso anno.

Nel centrodestra, la fotografia è sostanzialmente la stessa degli ultimi tempi. Eventuali crescite o flessioni, quando ci sono, spostano di poco i consensi da un partito all'altro, ma non incidono al punto da far temere a Fratelli d'Italia la concorrenza dei suoi alleati. E anche nella rivalità interna tra Forza Italia e Lega, la situazione è pressoché analoga, con gli azzurri il più delle volte avanti per pochi decimi. Attualmente il partito di Antonio Tajani raccoglie il 9,5% (+0,1%), mentre quello di Matteo Salvini l'8,6% (-0,1%).

Nel resto del centrosinistra, ci sono stati alti e bassi. Alleanza Verdi-Sinistra perde lo 0,2%, ma sostanzialmente è stabile al 6%, mentre Azione registra una certa crescita. Con un +0,5% il partito di Carlo Calenda balza al di sopra della soglia di sbarramento, al 3,5%. Italia Viva invece, resta ferma al 2,4% ed è seguita da Più Europa, all'1,9% (+0,1%). In ultimo, Noi Moderati stabile all'1%.