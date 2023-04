Sondaggi politici, cala la fiducia degli elettori per Giorgia Meloni: FdI però continua a crescere Cala la fiducia degli elettori per Giorgia Meloni, anche se rimane comunque a un indice positivo appena sotto il 40%. Ecco cosa emerge dall’ultimo sondaggio di Euromedia sulle intenzioni di voto e sui membri del governo più apprezzati.

A cura di Annalisa Girardi

Anche se Fratelli d'Italia continua a crescere nei sondaggi, la fiducia nella presidente del Consiglio è in calo. È quanto emerge dal sondaggio di Euromedia Research presentato da Alessandra Ghisleri su La Stampa. I consensi per Giorgia Meloni scendono sotto al 40%, anche se il suo partito resta comunque in vetta nella classifica delle forze politiche, con un margine di vantaggio rispetto a tutte le altre di quasi dieci punti.

Nel sondaggio di Euromedia, infatti, Fratelli d'Italia registra una tendenza positiva notevole, crescendo di 0,9 punti percentuali rispetto alle rilevazioni precedenti. Il partito di Giorgia Meloni da qualche tempo è comunque sotto la soglia del 30%, fermandosi al 29,6%. Come abbiamo detto, resta però ampiamente davanti agli altri partiti. In seconda posizione troviamo infatti il Partito democratico, che si arresta però al 20,1%. Negli ultimi giorni la formazione guidata da Elly Schlein, dopo settimane e settimane di boom di consensi collegati al cambio di leadership, aveva cominciato a calare nuovamente nei sondaggi. Lo conferma anche l'indagine di Euromedia, secondo la quale i dem hanno perso lo 0,4% rispetto ai sondaggi precedenti.

Al contrario cresce, anche se lievemente, il Movimento Cinque Stelle, che guadagna 0,2 punti percentuali e sale al 15,2%. Tendenza positiva anche per la Lega, che tenta di recuperare i grillini e si porta al 9,3%, ottenendo 0,3 punti percentuali in più sulle ultime rilevazioni. Male invece per il Terzo polo, per cui si chiudono giorni di litigi e rotture: Azione e Italia Viva, dopo aver deciso che non faranno il partito unico, perdono quasi un punto e scendono al 7,7%. È vicinissima Forza Italia, stabile al 7%.

Il sondaggio di Euromedia Research indaga anche i consensi per la squadra di governo. Come abbiamo detto, la fiducia nella presidente del Consiglio è leggermente in calo, al 39,7%. Il ministro più apprezzato è quello della Difesa, Guido Crosetto. Il co-fondatore di Fratelli d'Italia, con un indice di popolarità del 37,6%, è seguito da Antonio Tajani, Giancarlo Giorgetti e Carlo Nordio.