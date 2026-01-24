Sondaggi politici, cala Fratelli d’Italia, crolla anche la fiducia in Meloni: chi vince

Brusco calo per FdI. Scende anche la fiducia nei confronti di Giorgia Meloni. Pd al 22,1%, stabili M5s e Avs. Forza Italia e Lega restano appaiate. Ecco l’ultimo sondaggio di Termometro politico.

Brusco calo per Fratelli d'Italia. Scende anche la fiducia nei confronti di Giorgia Meloni. Abbastanza stabili le opposizioni, con il Pd in testa, in leggero recupero, al 22,1%. Nel resto del centrodestra non si registrano grandi variazioni: Forza Italia e Lega rimangono appaiate. Vediamo nel dettaglio come vanno i partiti secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Termometro politico.

Le intenzioni di voto

Fratelli d'Italia chiude la settimana con un segno negativo. Nella rilevazione di questa settimana il partito di Meloni è l'unico a perdere consensi. Il calo, per quanto degno di nota (-0,4%), non compromette la posizione di FdI, che resta primo in classifica, con il 30% delle preferenze.

Mentre il primo partito italiano arretra e perde qualche decimale, la forza leader dell'opposizione recupera terreno. Il Partito democratico incassa due decimi e risale al 22,1%. Una variazione che consente di ridurre lo stacco con FdI, seppur di poco.

Restando sulle opposizioni, tra le forze del campo largo, non si segnalano particolari movimenti. Il quadro delle intenzioni di voto mostra una situazione stabile, con il Movimento 5 Stelle al 12,3% e Alleanza Verdi-Sinistra, ferma al 6,7%.

Equilibri invariati anche nel resto della maggioranza. Negli ultimi sette giorni Forza Italia e Lega non si sono mossi, rimanendo a pochissima distanza l'uno dall'altro, rispettivamente all'8,5% e all'8,4%. Tra i due alleati dunque, prosegue il consueto testa a testa a cui i sondaggi ci hanno oramai abituato.

Passando invece, alle retrovie, tra i partiti più piccoli il quadro è il seguente: Azione rimane sopra la soglia di sbarramento, al 3,1% ed è l'unico tra le forze centriste a superarla; Italia Viva resta al 2,5% mentre +Europa si ferma più indietro, all'1,7%. Chiudono la classifica Democrazia Sovrana e popolare, che si attesta all'1,3%, Pace Terra e Dignità e Noi Moderati, posizionati entrambi all'1,1%.

Giù anche la fiducia nei confronti della presidente del Consiglio

Di pari passo con il calo di FdI, si registra un crollo della fiducia nei confronti di Giorgia Meloni. Rispetto alla flessione del partito, in questo caso il calo è più consistente, di un punto e mezzo. Nel giro di una settimana il grado di fiducia verso la premier passa dal 39,5% al 38%. Dall'altra parte il dato di chi non ha fiducia (nulla o poca) resta molto alto, oltre il 60%: il 10,2% degli intervistati dichiara di avere poca fiducia nella presidente del Consiglio, mentre più della maggioranza, il 51,4% dichiara di non averne affatto.