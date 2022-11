Sondaggi, fiducia in Meloni al 40% ma per un elettore su 5 Berlusconi è una minaccia per il governo Gli ultimi dati di Euromedia Research mostrano che la leader di Fratelli d’Italia continua a guadagnare fiducia tra gli italiani e il suo partito cresce nelle preferenze. Ma ci sono forti dubbi sull’appoggio di Forza Italia al governo, non solo tra chi sostiene l’opposizione.

A cura di Luca Pons

Giorgia Meloni continua a guadagnare popolarità, ma un elettore su cinque (20,4%) vede in Silvio Berlusconi una vera e propria minaccia per la stabilità del suo governo. Secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Euromedia Research, di Alessandra Ghisleri, la fiducia nei confronti della presidente del Consiglio è al 40,6% (è cresciuta dello 0,9% nell'arco di dieci giorni).

Ovviamente a esprimere più supporto per la leader sono gli elettori di Fratelli d'Italia, che per il 98,9% si fidano di Meloni, ma il dato è alto anche tra gli elettori di Lega (82,5%) e Forza Italia (77,3%). Dei partiti dell'opposizione presenti in Parlamento, quello con l'elettorato più favorevole alla presidente del Consiglio è il Terzo polo, ma anche qui la fiducia si ferma al 10,9%.

Pe quanto riguarda le intenzioni di voto, Fratelli d'Italia continua a crescere: lo voterebbe il 28,7% degli elettori, un aumento di 2,7 punti rispetto al giorno delle elezioni. La Lega migliora leggermente rispetto alla data del voto (da 8,8% a 9%) mentre Forza Italia perde decisamente: raccoglie il 6,5% delle preferenze, con un calo di 1,6 punti dal 25 settembre.

Nell'opposizione continua la discesa del Partito democratico (16,5% dei voti, -2,6 punti rispetto al risultato elettorale) e prosegue anche la salita del Movimento 5 stelle, che supera il partito di Enrico Letta ricevendo il 17% delle preferenze. Il terzo polo di Azione e Italia viva è in leggera crescita rispetto al 25 settembre: 8,2% (+0,4%).

Tra gli altri partiti considerati dalla ricerca, l'Alleanza Verdi e Sinistra è al 3,5% (-0,1%), +Europa al 2,5% (-0,3%) e Italexit al 2,5% (+0,6%). Chiude la lista Noi moderati con l'1% (+0,1%). Infine, è confermato il dato sull'astensione e l'indecisione: oggi il 34% degli italiani non saprebbe chi votare.

Il sondaggio chiede ai cittadini anche un'opinione su quanto durerà il governo Meloni. C'è molto ottimismo tra gli elettori del centrodestra: l'esecutivo può durare tutta la legislatura per il 56,8% di chi vota Forza Italia, il 66,7% di chi vota Lega e il 62,3% di chi vota Fratelli d'Italia. Meno convinti i sostenitori dell'opposizione, anche se il governo potrebbe comunque durare più di un anno secondo il 26,8% degli elettori del Pd e il 43,6% di chi sostiene il Italia viva e Azione.

E a proposito di stabilità del governo Meloni, per il 27,1% degli elettori di Fratelli d'Italia la più grande minaccia a questa stabilità nei prossimi sei mesi sarà Silvio Berlusconi. Mentre i sostenitori di Forza Italia (per il 27,2%) e della Lega (per il 27%) individuano le opposizioni come principale ostacolo alla sopravvivenza dell'esecutivo, chi vota Meloni mostra quindi una forte sfiducia verso il leader forzista, tanto che il 61,7% di loro definisce il supporto di Forza Italia al governo "ballerino".

La divisione interna alla coalizione di centrodestra è sentita da chi vota Fratelli d'Italia e anche dai sostenitori dell'opposizione, che per la maggior parte vedono come principale minaccia alla stabilità dell'esecutivo o Berlusconi o i litigi nella stessa squadra di governo. È diffuso anche il dubbio sull'appoggio di FI al governo Meloni: gli unici elettori che lo ritengono in maggioranza "pieno e indissolubile" sono quelli della Lega (47,6%, mentre a dubitare è il 39,7%) e proprio quelli di Forza Italia (66%).