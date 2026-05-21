Sondaggi politici, campo largo in vantaggio sul centrodestra con il 45,7%: cala la fiducia in Meloni

Il centrosinistra è in vantaggio di un punto sul centrodestra. I due schieramenti restano vicini. Prevale la sfiducia nei confronti del governo Meloni. Ecco l’ultimo sondaggio di Emg per Tg3 Linea Notte.

Il centrosinistra è in vantaggio di un punto sul centrodestra. I due schieramenti restano vicini. Si accorcia anche la distanza tra Fratelli d'Italia e il Partito democratico, rispettivamente al 26,6% e al 21,7%. Futuro Nazionale, che questa settimana ha accolto un'altra esponente leghista, Laura Ravetto, resiste sopra la soglia di sbarramento, al 3,2%. Nel frattempo prevale la sfiducia nei confronti del governo Meloni. Vediamo nel dettaglio che cosa emerge dall'ultimo sondaggio di Emg per Tg3 Linea Notte.

Le intenzioni di voto

Fratelli d'Italia è primo partito al 26,6%. Dal sondaggio, sebbene non riporti variazioni settimanali o mensili, si evince il calo subito da FdI negli ultimi mesi. Il partito di Giorgia Meloni, che fino allo scorso anno viaggiava sopra il 30%, ora ha perso posizioni ed è inseguito dal Partito democratico.

I dem si collocano al 21,7%, abbastanza in linea con le altre rilevazioni. Resta distante il Movimento 5 Stelle con il 12,8%. Forza Italia e la Lega invece, tornano vicine, rispettivamente all'8,5% e all'8%. Tra i vari monitoraggi sui consensi pubblicati recentemente questo è uno dei più "benevoli" nei confronti del Carroccio.

In questo momento infatti, la Lega si trova in una fase delicata, apertasi dopo la separazione con Vannacci e l'esordio di Futuro Nazionale. Una parte dei suoi consensi sono confluiti nel movimento dell'ex generale e così pure alcuni esponenti di via Bellerio: in ultimo Laura Ravetto (prima ancora Rossano Sasso ed Edoardo Ziello). Ad oggi Fn si attesta al 3,2%.

Tornando tra le forze progressista si segnala Alleanza Verdi-Sinistra, che prende il 6,6%, e poi sotto al 3%: Italia Viva al 2,7%, Azione con il 2,5% e +Europa al 1,9%. Seguono, a chiudere la classifica, Noi moderati all'1,6%, Partito Liberal Democratico all'1,6%, Democrazia Sovrana e Popolare al 1,0%.

Nel rapporto tra le coalizioni, il totale dello schieramento di centrosinistra, il cosiddetto campo largo risulta in vantaggio con il 45,7%, esattamente un punto avanti alle attuali forze di maggioranza (44,7%). Restano fuori per ora, i due partiti di centro, Azione e Pld, che raccolgono assieme il 4,1% e Futuro Nazionale.

Il sondaggio stima anche la possibile affluenza alle urne, al 63%, in crescita di un punto percentuale rispetto alla scorsa rilevazione ma più bassa rispetto al 64% registrato nel 2022, per le ultime politiche.

Prevale la sfiducia nei confronti di Meloni

Prevale la sfiducia nel governo. Il sondaggio mostra una quota considerevole di intervistati che dichiarano di non avere nessuna fiducia nei confronti dell'esecutivo Meloni. Il 42% del campione alla domanda "Lei quanta fiducia ha nel governo Meloni?" ha riposto "per nulla". Il 22% invece, dichiara di averne poca mentre il 27% dice di riporne "abbastanza". Resta bassa la percentuale di coloro che si fidano di Palazzo Chigi. Appena il 9% degli intervistati infatti, dice di avere "molta" fiducia.