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Sondaggi politici, si avvicinano centrodestra e centrosinistra: campo largo in vantaggio di mezzo punto

Secondo il Barometro Politico di maggio di Demopolis, è ancora aperta la sfida tra centrodestra e centrosinistra, in vista delle elezioni politiche 2027: negli ultimi mesi il campo largo ha aumentato i consensi, passando dal 45 al 45,8%; la coalizione di governo invece ha perso qualcosa, calando dal 48,6 al 45,3%.
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A cura di Annalisa Cangemi
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Secondo il Barometro Politico di maggio di Demopolis se si tornasse oggi alle urne per le elezioni politiche, le due coalizioni principali sarebbero ancora in un testa a testa, con un lieve vantaggio di mezzo punto per il cosiddetto campo largo.

L'area progressista, che comprende Partito Democratico, M5s, Alleanza Verdi Sinistra, +Europa ed Italia Viva, sfiorerebbe il 46%, mentre i partiti dell'attuale maggioranza del governo Meloni si fermerebbero al 45,3%.

Correrebbero oggi da soli Futuro Nazionale con il 3,6% e Azione con il 2,7%. Il trend, rilevato dall'Istituto diretto da Pietro Vento, segnala un riavvicinamento tra le due coalizioni, avvenuto negli ultimi 6 mesi, con un ruolo non indifferente svolto dalla partita referendaria, che ha visto il centrodestra sconfitto.

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Da dicembre ad oggi il campo largo è cresciuto dal 45 al 45,8%; il centrodestra è passato invece dal 48,6 al 45,3%, penalizzato anche dalla nascita del partito di Vannacci.

Quanto sono importanti le primarie per l'elettorato del centrosinistra

In uno scenario in vista delle elezioni politiche del 2027, il cui esito sembra tornare incerto, assumono un ruolo significativo le primarie del centrosinistra per la scelta del candidato premier della coalizione. Il 53% dell'elettorato progressista le ritiene necessarie; la pensa diversamente il 38%, che preferirebbe una soluzione senza ricorrere ai gazebo.

L'Istituto Demopolis ha misurato per Otto e Mezzo l'attuale orientamento degli elettori del campo largo: se chiamati a scegliere tra i leader dei due principali partiti della coalizione, il 44% propenderebbe per la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; il 40% sceglierebbe invece il presidente dell'M5s Giuseppe Conte. Il 16% sarebbe indeciso.

Il quadro cambierebbe se tra i candidati alla successione di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi ci fosse anche la sindaca di Genova Silvia Salis. In un'eventuale partita a tre, a prevalere tra gli elettori del campo largo con il 35% sarebbe l'ex premier Giuseppe Conte, che supererebbe di tre punti Schlein, che in questo scenario otterrebbe il 32%. Silvia Salis prenderebbe invece il 20%. Si tratta naturalmente di orientamenti in evoluzione, sottolinea l'istituto, quando ancora mancano diversi mesi alla scadenza elettorale.

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