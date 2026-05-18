Sondaggi politici, si avvicinano centrodestra e centrosinistra: campo largo in vantaggio di mezzo punto

Secondo il Barometro Politico di maggio di Demopolis, è ancora aperta la sfida tra centrodestra e centrosinistra, in vista delle elezioni politiche 2027: negli ultimi mesi il campo largo ha aumentato i consensi, passando dal 45 al 45,8%; la coalizione di governo invece ha perso qualcosa, calando dal 48,6 al 45,3%.