Solo la metà degli elettori di Fratelli d’Italia si dicono antifascisti, nella Lega ancora meno In vista del 25 aprile, in un sondaggio di Swg è stato chiesto agli italiani se si definiscano antifascisti: tra gli elettori di Fratelli d’Italia solo la metà ha risposto di sì, tra quelli della Lega ancora meno.

A cura di Tommaso Coluzzi

Poco meno di sei italiani su dieci si considerano antifascisti. A una settimana dal 25 aprile stanno già rimontando le polemiche tra chi, a destra, sostiene che la Festa della Liberazione dal nazifascismo sia una data "divisiva" e chi attende al varco ministri, presidenti delle Camere, la leader del governo e i suoi vice per capire cosa decideranno di fare. Dopo anni di contestazioni, al governo del Paese c'è un esecutivo di destra-destra, i cui esponenti hanno all'attivo una serie infinita di dichiarazioni critiche sul 25 aprile. Ne ha riparlato recentemente il presidente del Senato Ignazio La Russa – che in questo periodo è stato ripetutamente al centro della polemica – ma anche la segretaria del Pd Elly Schlein.

Un sondaggio di Swg, mostrato ieri sera durante il telegiornale di La7, spiega che c'è un numero importante di italiani che non si sente antifascista, soprattutto nell'elettorato di determinati partiti: in generale il 63% dei cittadini si considerano antifascisti, il 24% no e il 13% non risponde. Tra gli elettori del Partito Democratico la quota dei sì sale al 91%, nel Movimento 5 Stelle al 79%, in Fratelli d'Italia al 55% e nella Lega al 39%.

Insomma, nel partito della presidente del Consiglio – che ci ha tenuto a specificare che non è lei a dover dire ai suoi ministri se festeggiare o meno il 25 aprile – poco più della metà degli elettori si definisce antifascista, mentre in quello guidato da Matteo Salvini solo quattro su dieci rispondono positivamente.

Interrogati in generale sull'antifascismo, invece, i cittadini hanno risposto nel 51% dei casi che si tratta di un valore che dovrebbe essere di riferimento per tutti gli italiani. Per il 9% è un valore della sinistra, per il 15% è un aspetto poco rilevante, per il 9% – infine – è persino qualcosa di negativo.