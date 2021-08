Scende il numero di over 60 non vaccinati: sono sotto i 2 milioni, circa il 10% Un calo lento ma costante: gli over 60 in attesa della prima dose del vaccino in Italia continuano a scendere e sono ora meno di due milioni. Sempre più anziani si stanno vaccinando contro il Covid, mentre preoccupa maggiormente il dato dei 50enni che si mostrano riluttanti e non hanno ancora ricevuto la prima dose.

A cura di Stefano Rizzuti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Diminuisce il numero di persone con più di 60 anni in attesa della prima dose del vaccino. Un costante, seppur lento, incremento nelle dosi somministrate agli anziani ha portato ora la quota dei non vaccinati a meno di due milioni, stando ai numeri forniti dal Sole 24 Ore su Lab 24. Stando agli ultimi dati a non aver ricevuto, tra gli over 60, nemmeno una dose, sono 1.789.502 persone, circa il 10% di questa fascia d’età. Meno, in sostanza, dei soli cinquantenni non vaccinati: in questa categoria sono ancora 1.888.843 le persone che devono ricevere la prima dose, poco meno del 20%. Sia per gli over 60 che per i cinquantenni, comunque, si sottolinea un ritardo maggiore per la Sicilia, la Regione che fa registrare il più alto numero di contagi, ma anche di ricoverati in area medica e in terapia intensiva, oltre che di vaccinati tra le categorie più a rischio per età.

Nella fascia degli over 60 in Italia le persone completamente vaccinate sono oltre l’85%, sfiorando l’87%. Si è passati, come ricorda il Sole, dalle oltre 2,6 milioni di persone in attesa della prima dose a inizio luglio, alle circa due milioni della fine del mese e ai dati attuali, con 1,8 milioni di persone in attesa del vaccino. A incidere su questo dato sono soprattutto i 60enni: tra di loro mancano all’appello ancora più di un milione di persone, ben più della metà del totale degli over 60 in attesa del vaccino. Per quanto riguarda i 50enni, invece, le vaccinazioni sembrano andare a rilento, con molte persone riluttanti: mancano all’appello ancora poco meno di 1,9 milioni di persone di questa fascia d’età. Alcune Regioni sono più indietro: Sicilia, Calabria e Friuli-Venezia Giulia. Più 50enni vaccinati, invece, si trovano in Puglia.

Tornando agli over 60, restano importanti differenze su base regionale. Puglia, Umbria e Lazio fanno registrare dati migliori, con oltre il 90% dei vaccinati tra i più anziani. Tra le peggiori troviamo invece la Calabria (poco al di sopra dell’80%), Bolzano subito sotto l’80% e la Sicilia che si ferma al 77% di vaccinati. In Sicilia sono ancora 246mila gli anziani che non hanno ricevuto la prima dose, mentre altre percentuali preoccupanti si registrano in Calabria, a Bolzano e in Friuli-Venezia Giulia. Tra le persone che non hanno ricevuto la prima dose la percentuale scende all’8% circa in Puglia, Umbria e Lazio e fanno registrare ottimi dati anche Lombardia e Veneto.