Quali sono le Regioni italiane che hanno vaccinato di più (e di meno) contro il Covid Quali sono le Regioni italiane che hanno vaccinato una fascia maggiore della propria popolazione? E quali quelle che, invece, sono più indietro nella campagna vaccinale? I dati riguardanti le dosi somministrate, i completamente vaccinati e le persone che non hanno ancora ricevuto neanche una dose fanno emergere, sia in positivo che in negativo, alcune costanti.

L’aumento dei contagi che si verifica da settimane in Italia non corrisponde a un'altrettanto veloce crescita dei ricoveri, soprattutto in alcune Regioni. Merito, stando ai dati, dei vaccini contro il Covid. Non a caso alcune delle Regioni in cui il tasso di ospedalizzazioni cresce meno sono proprio quelle in cui si è vaccinato di più. Vediamo, quindi, quali sono le percentuali di vaccinazioni in ogni singolo territorio grazie ai dati che vengono forniti da Lab 24, del Sole 24 Ore. Le cifre prese in considerazione riguardano il numero di persone che non hanno ancora ricevuto la prima dose, i completamente vaccinati e le dosi somministrate ogni 100mila abitanti. Mettendo insieme questi parametri i risultati migliori vengono sempre dalle stesse Regioni: Lazio, Molise, Lombardia e Puglia. Mentre quelli peggiori hanno tre costanti: Calabria, Sicilia e Bolzano, peraltro sempre in questo stesso ordine.

Le dosi somministrate ogni 100mila abitanti

Il primo dato che analizziamo è quello delle dosi somministrate ogni 100mila abitanti, con la media nazionale che si attesta a 125,3. Le Regioni che hanno inoculato più dosi del vaccino anti-Covid sulla base della loro popolazione sono – sempre con valori superiori a 130 e molto vicini tra loro – Lombardia, Molise, Puglia e Lazio. Subito sotto troviamo l’Abruzzo. Vicine alla media nazionale, ma poco al di sotto, ci sono altre grandi Regioni come Toscana, Emilia-Romagna e Veneto, più indietro ancora Piemonte e Campania. In coda, invece, troviamo Trento seguita, a meno di 120 dosi ogni 100mila abitanti, da Calabria, Sicilia e Bolzano. Ecco i dati Regione per Regione:

Lombardia 132,4

Molise 130,9

Puglia 130,8

Lazio 130,8

Abruzzo 129,6

Umbria 128,7

Sardegna 126

Marche 125,6

Liguria 125,5

Toscana 124,8

Emilia-Romagna 124,5

Basilicata 124,3

Veneto 123,4

Piemonte 123,3

Campania 122,7

Friuli-Venezia Giulia 121

Valle d’Aosta 120,3

Trento 120

Calabria 116,3

Sicilia 112,4

Bolzano 110

Le persone completamente vaccinate per Regione

Altro dato è quello sulle persone completamente vaccinate, ovvero quelle che hanno completato il ciclo vaccinale. La media nazionale si attesta al 60,4%, con in testa il Lazio: è oltre il 65% e con un’alta incidenza del vaccino monodose di Johnson & Johnson, somministrato al 4,5% della popolazione (nessun’altra Regione supera il 3%). Alto il numero di immunizzati anche in Lombardia, Puglia, Abruzzo e Molise. Chiudono, con meno vaccinati, Valle d’Aosta, Calabria, Sicilia e Bolzano, con dati nettamente inferiori al 60% di immunizzati:

Lazio 65,1%

Lombardia 65%

Puglia 63%

Abruzzo 62,4%

Molise 61,8%

Umbria 61,5%

Marche 61,3%

Campania 59,8%

Liguria 59,3%

Piemonte 59,1%

Friuli-Venezia Giulia 59,1%

Emilia-Romagna 59%

Veneto 58,9%

Sardegna 58,7%

Toscana 57,7%

Basilicata 57,6%

Trento 56,5%

Valle d’Aosta 56,4%

Calabria 56,3%

Sicilia 53,5%

Bolzano 53,3%

Vaccino, le persone in attesa di seconda dose

Altro dato, che fornisce comunque un quadro parziale, è quello delle persone in attesa di seconda dose. La media nazionale si attesta all’8,7%, con alcune Regioni che fanno registrare percentuali molto più alte:

Toscana 13%

Basilicata 12%

Trento 11,5%

Sardegna 11,1%

Molise 10,8%

Emilia-Romagna 10,7%

Valle d’Aosta 10,2%

Veneto 9,9%

Liguria 9,8%

Umbria 9,8%

Puglia 9,5%

Piemonte 8,8%

Abruzzo 8,6%

Sicilia 8,5%

Bolzano 7,6%

Friuli-Venezia Giulia 7,4%

Lombardia 7,3%

Calabria 7%

Campania 6,9%

Marche 6,8%

Lazio 6,6%

Quante persone non hanno ancora ricevuto nessuna dose

L’ultimo dato è quello sulle persone che non hanno ancora ricevuto né la prima dose né il vaccino monodose. In Italia corrispondono al 30,9% della popolazione, ma con significative differenze nazionali: si passa dal 27-28% di Molise, Puglia, Lombardia e Lazio all’oltre 35% di Calabria, Sicilia e Bolzano. Vediamo il dato di ogni singola Regione sulle persone che devono essere ancora vaccinate: