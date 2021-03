Da Matteo Salvini a Matteo Renzi, passando per Antonio Tajani e Giorgia Meloni, tutti esultano per la decisione del governo guidato da Mario Draghi di nominare il generale Francesco Paolo Figliuolo come nuovo commissario per l’emergenza Coronavirus al posto di Domenico Arcuri. Su Facebook Salvini scrive: “Rimosso il Commissario Arcuri, al suo posto designato il Generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo. Grazie presidente Draghi. Missione compiuta!”.

Concetto simile espresso anche da Matteo Renzi, leader di Italia Viva: “La scelta del presidente Draghi di sostituire il commissario Arcuri con il generale Figliuolo, responsabile logistico dell’Esercito, va finalmente nella direzione che Italia Viva chiede da mesi. Bene! Servizi segreti, vaccini, Recovery plan: buon lavoro al governo Draghi”. Apprezzamento per la scelta da Draghi anche da parte di Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia: “Il governo ha recepito le proposte di Forza Italia a favore di un concreto cambio di passo e della nomina di un nuovo Commissario per l'emergenza Covid-19. Un successo politico che va nella direzione dell'interesse nazionale. Buon lavoro al generale Figliuolo”.

La presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, sottolinea che “bene ha fatto il presidente Draghi a rimuovere Domenico Arcuri da commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Come Fratelli d'Italia siamo stati tra i primi a chiedere di dare un netto segnale di discontinuità sulla pessima gestione del governo precedente. Lo abbiamo detto chiaramente già durante le consultazioni, quando abbiamo consegnato al presidente Draghi un dossier con tutte le anomalie e zone d'ombra della gestione commissariale. Buon lavoro al generale Francesco Paolo Figliuolo per questo importante e delicato incarico. Le nostre idee, le nostre proposte e il nostro contributo in Parlamento sono a sua disposizione”.

Dal versante opposto, un commento arriva al sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti ed esponente del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri: “Arcuri ha servito il Paese e lo ha fatto credo in maniera importante e giusta. Draghi è legittimato e ha le carte in regole per sostituirlo. Bene così, l'importante è sconfiggere il Covid, non è una battaglia sui nomi”. A chi gli chiede se sia una vittoria della Lega, Cancelleri risponde: “Io non sono per le bandiere, se Draghi ha deciso così ha sicuramente fatto delle buone valutazioni”.