Salvini e il videomessaggio in francese (grazie all’intelligenza artificiale) per invitare tutti a Pontida Un video in perfetto francese (grazie all’intelligenza artificiale) per annunciare la festa della Lega a Pontida, dove Marine Le Pen sarà ospite d’onore: è quanto ha pubblicato oggi Matteo Salvini sui suoi canali social.

A cura di Annalisa Girardi

"Domenica 17 settembre non sarà una iniziativa di partito, ma un ritrovo di milioni di persone da tutta Italia, che vogliono pianificare e costruire insieme il futuro". Lo dice in un video Matteo Salvini, in un perfetto francese. Tutto grazie all'intelligenza artificiale: il leader della Legao ha realizzato alla vigilia della festa del suo partito a Pontida che quest'anno avrà come ospite d'onore Marine Le Pen.

"Noi prevediamo di continuare con questo governo per i prossimi anni, ma bisogna cambiare l'Europa. Quest'anno a Pontida ci saranno delle donne e degli uomini della Lega provenienti da tutta l'Italia e da altri Paesi", dice Salvini in francese. E ancora: "Sarà una giornata di amicizia, di politica, di futuro. Ci saranno moltissime persone da tutto il Paese per discutere di scuola, di università, di lavoro, di ambiente e di cultura. Sarà l'inizio di un grande corso di cui la Lega sarà protagonista. Scriveremo insieme una pagina di storia, bella politica e vita in presenza".

Poi conclude: "Je vous attends". Lo stesso video viene poi pubblicato senza lo zampino dell'intelligenza artificiale. "Domenica non sarà una domenica come tutte le altre: sarà una giornata di festa, di amicizia, di democrazia. Ma sarà anche l'apertura di una grande corsa che vedrà la Lega protagonista in Europa, oltre che in Italia. Arriveranno pullman da tutta Italia e saranno presenti, con noi, amiche e amici dall'estero a sostegno di una grande Europa dei popoli, fondata sulle libertà, sulla difesa del lavoro, dei confini, della cultura, delle tradizioni e della sicurezza. Sarà anche il luogo di incontro di migliaia di donne e uomini che hanno voglia di costruire un futuro a difesa del nostro straordinario Paese", dice Salvini.

Leggi anche Cristianini: fare leggi e decidere cosa gli algoritmi possono fare

Qualche giorno fa il leader della Lega aveva annunciato la presenza di Le Pen, storica leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National, alla festa della Lega pubblicando sui suoi profili social un video girato da lei stessa, in cui diceva di essere molto contenta di essere al fianco del "mio grande amico Matteo Salvini" per questo evento. Un'amicizia che però ha creato non pochi dissapori all'interno della maggioranza, con Forza Italia che continua a ribadire che a livello europeo non stringerà mai alcun accordo con Le Pen.