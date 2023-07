Salvini dice che il centrodestra deve essere unito anche in Europa: “No a maggioranza Ursula con Pd e 5s” Il leader della Lega Matteo Salvini guarda già alle elezioni europee. L’Ue del futuro per Salvini è con “tutto il centrodestra unito, senza i socialisti. Sono certo che tutti i partiti della maggioranza condividano l’obiettivo. Sono pronto a proporre un patto scritto, prima del voto”.

"Vanno spezzati gli innaturali patti di potere con socialisti e sinistre che hanno tagliato fuori una fetta considerevole di centrodestra". Lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro e leader della Lega Matteo Salvini, il cui impegno è "unire tutto il centrodestra", escludendo la via della maggioranza Ursula, cioè una composizione a simile a quella che nel 2019 aveva permesso la conferma della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, con i partiti conservatori e progressisti insieme, con l'aggiunta di un pezzo degli euroscettici più moderati.

L'Ue del futuro per Salvini è con "tutto il centrodestra unito, senza i socialisti. La sfida è questa: evitare a tutti i costi che la sinistra possa restare nel governo europeo dopo tutti i danni e gli scandali. Sono certo che tutti i partiti della maggioranza, a partire da Fratelli d'Italia e Forza Italia, condividano l'obiettivo. Sono pronto a proporre un patto scritto, prima del voto: niente compromessi con la sinistra", ha detto in un'intervista al Corriere della Sera il leader della Lega.

"La Lega è pragmatica: siamo certi che a Bruxelles serva una maggioranza chiaramente di centrodestra – ha ribadito – Non posso credere che, tra i nostri alleati ed elettori, ci sia qualcuno che preferisca le sinistre o Macron al centrodestra unito. Escludere qualcuno a priori dall'alleanza di centrodestra è miope. Il vento è chiaro e le elezioni europee saranno decisive. Non vanno riaperte le porte ai socialisti e a una maggioranza Ursula, con Pd e 5 Stelle".

Salvini ragiona quindi sulla prospettiva di un'alleanza tra popolari, conservatori e liberali (quindi anche con Macron) auspicata da Antonio Tajani: "Mi sembra sorprendente auspicare un'alleanza con chi ci ha attaccato duramente e senza motivo. Io sono impegnato per unire tutto il centrodestra, l'unità delle nostre famiglie politiche, che hanno solide radici valoriali comuni, va costruita a ogni costo: è una delle eredità di Silvio Berlusconi. Proprio Silvio si è sempre rivolto anche alla grande famiglia liberale, ben diversa dai liberal di Macron. Un'alleanza tra conservatori, liberali, cristiani e federalisti è nella logica delle cose".

Domani è previsto un incontro tra il ministro e la leader della destra francese, Marine Le Pen: "Marine Le Pen è apprezzata da una fetta consistente di francesi e da anni rappresenta la principale forza di centrodestra in Francia. Di fatto, si comporta come la Lega in Italia. Lei, a differenza di altri, non ha mai insultato l'Italia". Alla domanda se anche i tedeschi di Afd siano ‘compatibili' con l'alleanza di governo, ha risposto così: "Hanno rinnovato vertici e personale politico, ma con i tedeschi c'è un rapporto politico non paragonabile a quello che abbiamo, da più legislature, con Le Pen, gli austriaci, gli olandesi o altri".

"Segnalo, però", ha aggiunto, "che Afd registra una crescita nei sondaggi e non certo perché i tedeschi sono diventati improvvisamente pericolosi estremisti: i partiti tradizionali del centro hanno scelto ormai da troppi anni di governare a Bruxelles con la sinistra, imponendo scelte pericolose anche per imprese e lavoro della Germania".

Salvini ha parlato anche del rinvio sulla ratifica del Mes, ribadendo che "la Lega pensa da sempre che sia uno strumento inutile per l'Italia, che ha un sistema economico in crescita e un sistema bancario sano".

"Ne riparleremo semmai in autunno in Parlamento, decidendo in armonia con gli alleati, a partire da Giorgia, e nell'esclusivo interesse del Paese", ha aggiunto. Sul futuro della maggioranza in Italia a suo avviso non peserà la morte di Berlusconi: "Abbiamo il dovere di onorare l'impegno e la straordinaria eredità di Silvio. Per me era un amico, non solo un alleato. Ha creato il centrodestra e ha sempre combattuto per l'unità. Con Giorgia siamo in totale sintonia e sono certo che lo dimostreremo anche in Europa. II governo sta operando bene, i sondaggi sono molto positivi e la Lega cresce in modo rilevante anche secondo il sondaggio pubblicato proprio dal Corriere. Non possiamo rovinare questo lavoro di squadra".