Roberto Speranza dice che la strategia del governo Meloni sul Covid è fallita Dopo la decisione del ministro della Salute Orazio Schillaci di rendere obbligatori i tamponi da Covid-19 per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina, il suo predecessore Roberto Speranza ha attaccato il governo Meloni e la sua strategia sanitaria. “Far finta che il Covid non esiste più”, ha detto Speranza, è una strategia “fallita”.

A cura di Luca Pons

"La strategia della Meloni di far finta che il Covid non esiste più, e che tutto sommato dei vaccini si può fare a meno" è "fallita". Sono le parole di Roberto Speranza, deputato di Articolo uno ed ex ministro della Salute nel secondo governo Conte e nel governo Draghi. Il riferimento è alla decisione presa oggi dall'attuale ministro della Salute, Orazio Schillaci, di rendere obbligatorio il tampone per chi arriva dalla Cina.

La decisione di Schillaci è arrivata a causa della preoccupazione per la situazione della Cina, dove è arrivata una nuova ondata di casi – 250 milioni di contagiati nei primi 20 giorni di dicembre, il 18% della popolazione del Paese – e allo stesso tempo la dura politica di ‘zero Covid' è diventata molto più rilassata, tanto che da gennaio sarà abolita anche la quarantena per chi arriva dall'estero.

Per questo, il ministro Schillaci ha comunicato di aver disposto un'ordinanza sul tema. È stato previsto l'obbligo di "tamponi antigenici Covid-19, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia". La misura, ha fatto sapere il ministro, "si rende indispensabile per garantire la sorveglianza e l'individuazione di eventuali varianti del virus, al fine di tutelare la popolazione italiana". Schillaci ha anche sottolineato che riferirà la situazione al resto del governo nel Consiglio dei ministri convocato oggi.

Leggi anche Meloni contro le Ong, ma non dice cosa vuole fare con le navi cariche di migranti che sono ora in mare

In passato, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fortemente criticato quello che ha definito il ‘modello Speranza' della gestione del Covid, giudicato troppo restrittivo. Speranza, con il suo commento di oggi, ha contrattaccato parlando proprio di "strategia della Meloni", incentrata sul "far finta che il Covid non esiste più". "Come sempre, la realtà è più forte della comunicazione", ha detto l'ex ministro.

"In Cina la popolazione è vaccinata poco e vaccinata male, con la liberalizzazione dei movimenti è esploso il caso", ha commentato a Fanpage.it il microbiologo e senatore del Partito democratico Andrea Crisanti. "Non sappiamo se ci troviamo davanti alla variante omicron che sta già circolando in Europa o se ci sono nuove varianti. Fare test a chi arriva in Italia dalla Cina ha senso se poi si effettua anche un sequenziamento per capire con cosa abbiamo a che fare".

Il sequenziamento verrà fatto, secondo quanto comunicato dal ministro alla Salute. Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, Schillaci ha detto che il ministero sta "seguendo con la massima attenzione gli sviluppi della nuova ondata Covid19 in Cina. Da venerdì scorso c'è un confronto con la cabina di regia dell'ISS per il monitoraggio sull'andamento dei contagi", e ha specificato che "la sorveglianza e la prevenzione, attraverso il sequenziamento, sono fondamentali per individuare con tempestività eventuali nuove varianti che possano destare preoccupazione e che, al momento, non risultano in circolazione in Italia". I membri delle opposizioni al Senato e alla Camera hanno chiesto che il ministro Schillaci intervenga in Aula per un'informativa su come intende agire il governo.