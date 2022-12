In Cina 250 milioni di persone hanno preso il Covid nei primi 20 giorni di dicembre La Cina stima che circa 250 milioni di persone, pari al 18% della sua popolazione, hanno contratto il Covid nei primi 20 giorni di dicembre. I dati sono stati forniti nel corso di un incontro a porte chiuse da Sun Yang, vice direttore del centro per il controllo e la prevenzione cinese.

Addirittura, 37 milioni di persone, ovvero il 2,6% della popolazione, sarebbero state state infettate nella sola giornata di martedì.

Secondo Sun Yang, il tasso di diffusione del Covid nel Paese è ancora in aumento e ormai oltre più della metà della popolazione a Pechino e nel Sichuan ha contratto il virus, dopo l'abbandono della strategia Zero Covid da parte del governo centrale in seguito alle proteste di massa delle scorse settimane. L'addio a test di massa, quarantene obbligatorie e lockdown draconiani ha portato ad un boom di contagi che sta mettendo sotto stress anche il sistema sanitario.

Le cifre fornite da Sun durante una riunione a porte chiuse, contrastano con i dati diffusi dalla National Health Commission, che ha riportato solo 62.592 casi sintomatici di Covid nello stesso periodo. Dalla scorsa settimana, la Cina ha smesso di contare pubblicamente il numero totale di infezioni dopo che le autorità hanno ridotto i test Covid.

La mancanza di informazioni rese pubbliche dalle autorità sull'ondata di Covid ha portato Washington e l'Organizzazione mondiale della sanità a spingere Pechino a essere più trasparente sul conteggio delle infezioni, sulla gravità della malattia, sui ricoveri ospedalieri e sulle altre statistiche sanitarie che sono state rese ampiamente disponibili da altri paesi.

Nel frattempo, le stime di 250 milioni di casi di Covid sollevano ulteriori dubbi sull'accuratezza di come Pechino conti i decessi per la malattia. Il Paese ha ufficialmente riportato solo otto decessi dal primo dicembre.

Questa settimana i massimi funzionari sanitari hanno affermato di aver ristretto la definizione di ciò che costituisce un decesso di Covid, riducendone così il conteggio pubblico. Tuttavia, i crematori a Pechino stanno lottando per gestire l'arrivo di un alto numero di cadaveri e i corpi si sono accumulati negli ospedali visitati dal Financial Times nei giorni scorsi.