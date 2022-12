La Cina cambia tutto, stop a quarantena per chi arriva dall’estero: la nuova strategia di Xi Jinping Attualmente la prevenzione e il controllo dell’epidemia di Covid in Cina stanno affrontando nuove situazioni e nuovi compiti”, ha affermato il presidente cinese, Xi Jinping dopo le ulteriori decisioni in merito allo stop alle restrizioni.

A cura di Antonio Palma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo aver imposto a lungo una ferrea strategia zero covid facendo i conti anche con le proteste dei cittadini, la Cina ha fatto una vera e propria inversione di marcia nella lotta al nuovo coronavirus dicendo addio a ogni precauzione fin qui adottata e dal gennaio prossimo abolirà anche la quarantena per chi arriva dall'estero.

Lo hanno annunciato le autorità sanitarie, dopo quasi tre anni di dure restrizioni alle frontiere che avevano impedito in qualche modo il riaccendersi di focolai dall'estero dopo che il Paese aveva frenato l'impennata di contagi.

Lo stop alla quarantena per chi arriva dall'estero è una decisione quasi scontata se vista dalla nuova strategia che Pechino ha deciso di adottare per far ripartire l'economica del Paese ma che alla luce degli allarmi lanciati in questi giorni appare molto pericolosa.

Leggi anche Falsi vaccini anti Covid per ottenere il Green Pass: indagate Madame e la tennista Camila Giorgi

Da quando è iniziato l'allentamento delle restrizioni, infatti, la Cina sta registrando una nuova impennata di contagi come non si vedeva da tantissimo tempo. Il Paese registra la curva di infezione più alta a livello mondiale, con alcuni studi che stimano il rischio di oltre 1 milione di morti nei prossimi mesi.

Un pericolo di cui sembra essere conscio il presidente cinese, Xi Jinping, che sta cercando di trovare una mediazione tra le diverse esigenze. "Attualmente la prevenzione e il controllo dell'epidemia di Covid in Cina stanno affrontando nuove situazioni e nuovi compiti", ha affermato infatti Xi, spiegando che la nuova strategia prevede "campagne più mirate" per la salute pubblica.

Addio dunque ai lockdown di massa e generalizzati che tanto hanno fatto discutere e largo a misure più mirate tra cui il presidente cinese prevede l'organizzazione e la mobilitazione delle masse nell'apprendere le regole sanitarie.

"Bisogna sviluppare buone abitudini di igiene personale, praticare uno stile di vita civile e sano, e costruire una linea di difesa sociale per le prevenzione e il controllo delle epidemie" con la creazione di ambienti sani "per proteggere efficacemente la vita e la salute delle persone" ha concluso Xi Jinping.