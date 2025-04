Ritocca laurea per vincere concorso, si indaga su moglie consigliere Pd in Puglia: “Accecata da ambizione”

video suggerito

A cura di Luca Pons

Carmela Fiorella ha presentato una pergamena di laurea ritoccata, dichiarando di essere laureata in Economia e management (invece che in Scienze dell'amministrazione) per rispettare i requisiti di un concorso pubblico che poi ha vinto, per la società Aeroporti di Puglia (Adp). Ora, dopo circa due settimane, Fiorella si è dimessa dall'incarico dopo che alcuni articoli di stampa hanno fatto sorgere dubbi sulla laurea presentata, e si è scusata. La notizia ha avuto ampia circolazione anche perché la donna è sposata con Filippo Caracciolo, consigliere regionale del Pd in Puglia ed ex capogruppo dei dem. Ora la Procura di Bari ha aperto un fascicolo, a seguito dell'esposto di Adp.

Fiorella, passando il concorso per il quale tecnicamente non aveva i requisiti, aveva ottenuto un contratto da circa 80mila euro all'anno. Quando la situazione è stata segnalata, però, l'Università di Bari ha approfondito la questione del suo titolo di studio. Il 17 aprile è venuto fuori che la donna aveva effettivamente una laurea magistrale, ma in Scienze dell'amministrazione, e non in Economia e management come invece aveva dichiarato. Dunque, non avrebbe potuto accedere al concorso.

A far emergere la notizia è stata la Gazzetta del Mezzogiorno, che ha anche pubblicato una foto del diploma di laurea ritoccato. Sul documento mancherebbero alcuni elementi, tra cui un codice Qr che viene stampato su tutte le pergamene da alcuni anni e che permette proprio di risalire al percorso di studi scannerizzandolo.

L'Avvocatura dell'Università di Bari, dopo i controlli, ha trasmesso tutte le informazioni ad Adp, e la società pubblica a sua volta ah depositato un esposto in Procura per tutelarsi, annunciando che si costituirà come parte civile se si dovesse andare a processo. Nelle ultime ore è emerso che gli inquirenti di Bari hanno aperto un fascicolo di indagine, e accerteranno se siano stati commessi reati.

La stessa Fiorella, dopo aver annunciato le dimissioni dall'incarico ottenuto con il concorso, ha diffuso un messaggio per scusarsi. "Rompo il silenzio e il riserbo che ho mantenuto dall’inizio di questa vicenda per assumermi pubblicamente tutte le responsabilità di quanto è accaduto", ha scritto in una nota. "Sono stata accecata dall’ambizione di poter ricoprire un ruolo professionale che ritenevo potesse coronare il mio percorso di studi e la mia esperienza di lavoro". La donna si è scusata con tutti e in particolare si è rivolta al marito, Caracciolo: "Era totalmente ignaro e sta subendo ingiustamente le conseguenze delle mie azioni. Sono pronta a rispondere del mio comportamento davanti alle autorità preposte, ma è giusto che paghi chi ha sbagliato e nessun altro".

Il consigliere del Pd è attualmente a processo per corruzione elettorale e turbativa d'asta, per il caso legato alla ristrutturazione di una scuola. Igor Taruffi, responsabile Organizzazione del Pd nazionale, ha sottolineato in una nota che Caracciolo ha dato "le dimissioni dal ruolo di capogruppo" e che queste sono state "sollecitate dalla segreteria nazionale visto il suo coinvolgimento in procedimenti che lo rendono incompatibile con eventuali candidature nelle liste del Pd". Non solo, ma Taruffi ha detto che nella provincia di Barletta-Andria-Trani serve "un nuovo ciclo di dirigenti politici".