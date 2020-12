Nuovo capitolo della lunghissima discussione del decreto Immigrazione al Senato, con un altro scontro, verbale e fisico, tra parlamentari maggioranza e opposizione. La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, annuncia la sospensione per sanificare l'Aula, sono appena finite le dichiarazioni di voto, tra proteste, fischietti da stadio e cartelloni. Il prossimo passaggio è il voto, ma appena Casellati sospende la seduta scoppia il caos: cori di "buffoni, buffoni, vergogna", fischietti a tutto spiano. "Sei un fascista" grida qualcuno, "sei una testa di cazzo, non guardarmi così", urla qualcuno altro, e di nuovo cori di "venduti, venduti". Dai banchi della Lega è stato calato uno striscione con il logo del Movimento 5 Stelle e la riproduzione del programma immigrazione del partito pentastellato, ha spiega un senatore del Partito Democratico. I problemi maggiori in corso sarebbero proprio tra parlamentari ex alleati di Governo, Lega e Movimento. Una sorta di resa dei conti dopo giorni di altissima tensione.

"Una pagina vergognosa per le Istituzioni" commenta amareggiato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà lasciando l'Aula. Ancora caos a Palazzo Madama dopo la protesta di ierie la nuova interruzione di questa mattina. Il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, condivide un video dell'accaduto su Twitter e scrive: "Le sceneggiate di queste ore della Lega in Aula sono semplicemente vergognose. Parlano di legalità e sono i primi a non rispettare le regole. Che tristezza". Mentre Andrea Marcucci, capogruppo al Senato del Partito Democratico, denuncia su Facebook: "Da due giorni, nell'aula del Senato va in onda la violenza della Lega. Finalmente stiamo cancellando la vergogna dei decreti Salvini, e loro reagiscono come sanno, urlando, spingendo, strattonando". Poi rivela: "Alla fine delle dichiarazioni di voto hanno mandato in infermeria un questore e un commesso, un clima di odio nell'aula del Senato che io non avevo mai visto". Secondo il senatore "la violenza è il loro verbo".