Rider, integrazione salariale per i giorni di allerta meteo: cosa dice la pdl Griseri Prisco del Pd Un fondo da 10 milioni di euro l'anno per tre anni che consenta un'integrazione salariale per i reader nei giorni di allerta meteo. È il contenuto della proposta di legge Griseri-Prisco, presentata pubblicamente a Torino dalla vicepresidente del Pd Chiara Gribaudo.

A cura di Annalisa Cangemi

Dopo le polemiche scoppiate la scorsa settimana per il caso della piattaforma Glovo, che aveva previsto un sistema dei bonus per spingere i ridere a effettuare consegne nelle fasce orarie più calde della giornata (misura poi sospesa) ieri è stata presentata sia alla Camera sia al Senato la legge ‘Griseri Prisco' sui rider, a prima firma della vicepresidente Pd Chiara Gribaudo, che ieri ha avviato da Torino il tour nazionale per illustrare la proposta di legge in favore dei fattorini delle piattaforme di delivery.

Proprio il Piemonte è stata la prima Regione a firmare pochi giorni fa un'ordinanza anti caldo che impedisce il lavoro anche ai rider dalle 12:30 alle 16 in caso di caldo estremo, ma non ha introdotto nessuna forma di ammortizzazione sociale per tutelare il reddito dei fattorini.

La proposta di legge del Pd, che è stata depositata inizialmente alla Camera a dicembre 2024, dovrebbe essere calendarizzata a breve: il testo prevede un fondo da 10 milioni di euro l'anno per tre anni che consenta un'integrazione salariale per i rider nei giorni di allerta meteo.

La legge prende il nome dal giornalista di Torino Paolo Griseri, vicedirettore della Stampa, che pochi giorni prima di morire raccontò la storia del rider schiavo dell'algoritmo in una Bologna in ginocchio per l'alluvione. È dedicata anche ad Antonio Prisco, rider e sindacalista. La legge dunque punta a sospendere le consegne e a tutelare economicamente i rider nei giorni di emergenza climatica. Con eventi meteo estremi, pioggia torrenziale, caldo torrido, vento, i lavoratori non possono rischiare la vita, hanno spiegato i proponenti.

Cosa dice la proposta di legge Griseri Prisco sui rider

Il testo in pratica contiene un'integrazione salariale per i rider per i giorni di allerta meteo, senza necessità di misure emergenziali. E viene proposto anche un fondo da 10 milioni di euro l'anno per tre anni, per integrare il salario dei rider che non possono lavorare nei giorni di allerta meteo.

La proposta è stata presentata ieri a Torino, da Gribaudo, insieme al sindaco di Torino Stefano Lo Russo, il presidente di Arci Torino Daniele Mandarano e il segretario di Nidil Cgil Torino Danilo Bonucci, ha illustrato l'iniziativa. Questo "perché il cambiamento climatico è un dato di fatto innegabile: non possiamo più permetterci di arrivare impreparati a ogni avversità metereologica, occorrono misure strutturali e non emergenziali. Non solo: per quanto riguarda i rider autonomi e parasubordinati, che ad oggi non hanno alcuna tutela se non la possibilità di non lavorare e non avere alcun compenso, sarà previsto l'avvio di una sperimentazione triennale con ammortizzatore sociale dedicato", ha spiegato Gribaudo. "Chiediamo un fondo di 10 milioni l'anno per 3 anni. Ma soprattutto chiediamo la volonta' del governo e di questa maggioranza a lavorare per la salute e la sicurezza di questi lavoratori", ha continuato Gribaudo.

"Torino è sempre stata vicina ai lavoratori e vuole continuare a esserlo. Questa proposta di legge mette al centro la dignità delle persone, garantendo tutele minime e promuovendo una cultura del lavoro responsabile. I rider forniscono un servizio pubblico e lo fanno con qualunque condizione metereologica, portano non solo pizze e hamburger, ma anche la spesa, i farmaci. Siamo così abituati a vederli sfrecciare che non ci accorgiamo più di loro e del fatto che non hanno diritti" ha affermato il sindaco Stefano Lo Russo che ha partecipato all'incontro di ieri al Circolo Risorgimento, uno degli spazi messi a disposizione da Arci per il progetto Sosta rider.

"Un gesto concreto per tutelare chi, troppo spesso, è costretto a lavorare in condizioni climatiche estreme senza alcuna garanzia. Ma abbiamo detto subito che non poteva bastare, che serviva un'azione politica" ha spiegato Daniele Mandarano, presidente di Arci Torino.

"Con Chiara Gribaudo abbiamo depositato oggi sia alla Camera che al Senato la legge "Griseri Prisco" sui ridere – ha scritto sui social la vicepresidente dem del Senato, Anna Rossomando – Nel ddl si prevede un'integrazione salariale nei giorni di allerta meteo per i rider dipendenti. Parallelamente inseriamo una misura sperimentale triennale che introduce gli ammortizzatori sociali per i rider autonomi e parasubordinati con un fondo di 10 milioni l'anno per tre anni. Misure per tutelare la salute dei rider sospendendo le consegne in caso di eventi climatici estremi, ma con la garanzia di non perdere la giornata di lavoro".