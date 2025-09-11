Regionali in Toscana, il consigliere FdI ricattato con foto intime Tommaso Cocci si ritira: “Io per bene”

L’ex consigliere di FdI a Prato, Tommaso Cocci, che negli scorsi mesi è stato ricattato con foto intime e lettere minatorie, ha annunciato il suo ritiro dalla corsa alle Regionali in Toscana: “Ho chiesto al partito di fare un passo indietro per me stesso e per dedicarmi a chi mi è vicino e mi vuole bene”.

Farà un passo indietro il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Prato, Tommaso Cocci, travolto dallo scandalo che lo vede vittima di diffamazione e revenge porn e su cui la procura toscana sta indagando. Ieri è arrivato l'annuncio del suo ritiro dalle liste a sostegno del candidato per il centrodestra alle elezioni Regionali in Toscana, Alessandro Tommasi. "Ringrazio gli inquirenti per aver raccolto la mia denuncia e per il lavoro che stanno svolgendo, in cui ho piena fiducia", ha scritto in una nota. "In questo momento ho chiesto al partito di fare un passo indietro per me stesso e per dedicarmi a chi mi è vicino e mi vuole bene".

Negli scorsi mesi il consigliere aveva ricevuto una serie di lettere minatorie in cui gli si intimava di dimettersi, ricattandolo con foto intime e dietro la minaccia di divulgare informazioni scandalose sul suo conto. Le accuse nei suoi confronti muovevano dal presunto rapporto con la massoneria all'abuso di droghe, fino a reati gravi come la pedofilia e la pedopornografia.

Dopo la denuncia dell'ex consigliere, la Procura di Prato ha aperto un'inchiesta che proprio ieri è arrivata a un punto di svolta. I pm infatti, hanno iscritto nel registro degli indagati due colleghi di partito di Cocci, Claudio Belgiorno e Andrea Poggianti, rispettivamente ex consigliere comunale di FdI a Prato e vicepresidente di centrodestra del Consiglio comunale a Empoli, con le accuse di revenge porn e diffamazione.

Sin dall'inizio, quando il caso ha cominciato a finire sulle pagine dei giornali, Cocci non aveva fatto nascosto il suo sospetto che a ricattarlo perché si dimettesse fossero proprio membri del suo stesso partito, facendo intendere che all'interno di Fratelli d'Italia si stesse consumando una vera e propria faida.

Nei confronti di Belgiorno e Poggianti gli inquirenti hanno deciso di procedere con delle perquisizioni, da cui potrebbero ricavarsi nuove informazioni. Intanto però, a poche ore dalla scadenza per depositare le liste dei candidati in Regione, Cocci ha comunicato di essersi ritirato: "Io sono una persona perbene che ha dedicato una vita alla politica: ho reagito con fermezza perché non ho intenzione di farmi ricattare. Sono stato vittima di violazione della privacy e revenge porn. Fatti che mi hanno provocato mesi di dolore e sofferenza". E ha spiegato le ragioni di questa decisione: "Per il bene di Prato non voglio che si continui a parlare di reati che mi riguardano come persona offesa: la città merita una campagna elettorale sui tanti problemi che la affliggono".

Un ritiro che risponde alla richiesta del candidato di FdI alla presidenza, Tommasi, che aveva fatto sapere di non volere "indagati e profili che possano minare l’attendibilità" all'interno delle sue liste.

Al posto di Cocci quindi, entrerà in campo la deputata meloniana Chiara La Porta. "In questo momento di difficoltà per la mia città, se gli elettori mi sceglieranno, sono pronta a rinunciare al seggio alla Camera per mettermi a disposizione del territorio", ha spiegato. "Durante le ultime settimane il nostro partito è stato al centro di attacchi vili e ricostruzioni fuorvianti. In molti hanno persino provato ad accostare una vicenda specifica all’inchiesta che ha coinvolto il sindaco di Prato e portato al commissariamento del Comune. Da questi signori non accettiamo lezioni, soprattutto da chi fino a qualche tempo fa si rifiutava persino di riconoscere l’esistenza del fenomeno della mafia".