Sondaggi Regionali, nelle Marche e in Calabria avanti il centrodestra, in Toscana Giani è il favorito

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana

L'ultimo sondaggio realizzato da Noto per il programma di Rai Uno Porta a Porta, in vista delle elezioni regionali, ci dà qualche indicazione in più sui candidati favoriti nella corsa. In tutto sono 7 le Regioni che saranno impegnate in competizioni elettorali in autunno: Calabria, Campania, Marche, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto. Le prime Regioni al voto saranno Valle d’Aosta il 28 settembre e le Marche (28 e 29 settembre). Quindi sarà il turno di Calabria (5 e 6 ottobre) e Toscana (12 e 13 ottobre). In Campania, Veneto e Puglia la data del voto è ancora da definire, ma è probabile che alla fine si voterà nell'ultima data utile, il 23 novembre. In alcune Regioni le sfide sono già definite, mentre in altre si discute ancora per la scelta del candidato migliore.

Gli ultimi sondaggi nelle Marche

Alle prossime elezioni Regionali nelle Marche, Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra, otterrebbe, secondo il sondaggio dell'istituto Noto, il 49,5% dei consensi. Mentre il candidato del centrosinistra Matteo Ricci sarebbe al momento posizionato al 47%.

Gli ultimi sondaggi in Calabria

In Calabria, dove si vota il 4 e 5 ottobre, l'azzurro Roberto Occhiuto, presidente uscente della Regione, e ricandidato alla guida dell'Ente con una coalizione di centrodestra, è al 54% nelle intenzioni di voto dei calabresi. Il candidato del centrosinistra, Pasquale Tridico è invece al 45,5%, mentre il candidato di Democrazia sovrana popolare, Francesco Toscano è allo 0,5%. Se si votasse oggi dunque sembrerebbe che la coalizione della maggioranza avrebbe la meglio in questa sfida.

Gli ultimi sondaggi in Toscana

Secondo la rilevazione effettuata dal sondaggista Antonio Noto, divulgata ieri sera durante la puntata di ‘Porta a Porta', in questo momento il governatore uscente Eugenio Giani (centrosinistra) godrebbe in questo momento del 57% delle intenzioni di voto contro il 39% di cui è accreditato il suo sfidante Alessandro Tomasi (Fdi). Il restante 4% viene ripartito fra gli altri candidati. L'esito di questa indagine demoscopica è in linea con le rilevazioni dei mesi scorsi di altri istituti. Il sondaggio di Noto che "mi dà al 57% è per me un messaggio forte e chiaro: continua così, non fermarti", commenta il presidente della Regione Toscana e candidato del campo largo alle elezioni del 12 e 13 ottobre. "Con ancora più energia, con lo stesso amore di sempre per questa terra – ha aggiunto il governatore – sempre presente per la Toscana".

Le intenzioni di voto: chi sale e chi scende nei partiti

Per quanto riguarda le intenzioni di voto alle elezioni politiche, invece, Fdi risulta al 30%, in calo dello 0,5% rispetto all'ultima rilevazione dell'Istituto Noto dello scorso 11 giugno. Anche il Pd cala di mezzo punto (-0,5%) attestandosi al 22,5%. Il M5s sale dello 0,5%, attestandosi al 13%. Forza Italia, al quarto posto è all'8,5%(-0,5%), così come la Lega di Salvini, che resta all'8,5%. Alleanza Verdi e Sinistra sale di mezzo punto e va al 6,5%. Azione al 3,5%(+0,5%), mentre Italia Viva al 2% è stabile. Infine +Europa resta all'1,5% come Noi Moderati (1,5%). In generale, il centrodestra al 48,5% perde l'1%, mentre il centrosinistra è stabile al 30,5%. Il campo largo al 49% guadagna un punto percentuale (+1%). Gli astenuti o indecisi si attestano al 43% (-2%).