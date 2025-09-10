Prato, c’è una svolta nelle indagini sul ricatto sessuale interno a FdI: indagati due colleghi di partito

Scatto nelle indagini sul caso di Tommaso Cocci, consigliere comunale di FdI a Prato vittima negli scorsi mesi di lettere minatorie che contenevano sue foto intime e la richiesta di dimissioni: sono indagati due suoi colleghi di partito, Claudio Belgiorno e Andrea Poggianti. L’ipotesi di reato è revenge porn e diffamazione.

Da sinistra: Andrea Poggianti, Tommaso Cocci, Claudio Belgiorno

Revenge porn e diffamazione. Queste sono le ipotesi di reato per due esponenti di Fratelli d'Italia, sospettati dagli inquirenti di aver ricattato un loro collega di partito. Era finito sulle pagine dei giornali pochi giorni fa il caso di Tommaso Cocci, consigliere comunale di FdI a Prato: da mesi, diversi esponenti del partito (e non solo) avevano iniziato a ricevere lettere anonime che contenevano informazioni ‘scandalose' su Cocci (sul suo presunto uso di droghe, partecipazione a festini, l'affiliazione alla massoneria) e anche sue foto intime.

I due indagati dalla Procura di Prato, che ha anche disposto perquisizioni nei loro confronti, sono Claudio Belgiorno e Andrea Poggianti. Rispettivamente, ex consigliere comunale di FdI a Prato e vicepresidente di centrodestra del Consiglio comunale a Empoli.

Belgiorno e Poggianti, secondo gli inquirenti, sarebbero responsabili di aver diffuso immagini intime del loro collega di partito. L'invio sarebbe iniziato già a ottobre dello scorso anno. Come detto, tra i destinatari non c'erano solo esponenti di Fratelli d'Italia, ma anche assessori pratesi di altre parti politiche, figure di spicco della città e giornali.

L'autore o gli autori delle lettere anonime chiedevano che Cocci lasciasse l'incarico da consigliere per evitare che quelle immagini venissero pubblicate. Ad aprile era partita la denuncia dello stesso consigliere alla Digos, e parlando con la stampa il meloniano aveva da subito fatto capire che sospettava che si trattasse di una faida interna al partito.

A motivare i suoi rivali, secondo lui, sarebbero state le liste delle elezioni regionali. La stesura della liste è agli sgoccioli: c'è tempo solo fino a venerdì 12 settembre per ufficializzare l'elenco dei candidati. Sia Belgiorno che Cocci erano considerati candidati ‘forti' per Fratelli d'Italia. Un'ipotesi della Procura è che il primo abbia provato a far saltare la candidatura del secondo, con l'invio delle lettere. I due appartengono a correnti diverse di FdI. Belgiorno ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda.

Resta da capire come Fratelli d'Italia deciderà di gestire la questione. Con pochi giorni a disposizione per decidere, l'indagine a carico di Belgiorno potrebbe pesare e ostacolarne la candidatura. Dall'altra parte, però, anche le informazioni che sono effettivamente emerse su Cocci hanno sollevato delle incertezze nel partito.

Si parla, in particolare, della sua adesione alla loggia massonica Sagittario. È la loggia coinvolta nell'indagine per corruzione che, a giugno, ha portato alle dimissioni della sindaca Bugetti, del Pd. Cocci ha ammesso di far parte della loggia da dodici anni, di essere stato per diverso tempo il segretario del gruppo, e di essersi messo "in sonno" (quindi di aver sospeso le sue attività) proprio a giugno, in concomitanza con lo scandalo.

Cocci ha detto di non aver mai avuto rapporti di nessun tipo con le persone che sono coinvolte nell'indagine, tra cui l'ex Gran maestro Riccardo Matteini Bresci. E finora non è stato coinvolto in alcun modo nelle indagini. Sul contrasto alla massoneria, però, Fratelli d'Italia ha impostato buona parte della sua retorica negli ultimi mesi, cavalcando lo scandalo pratese. Ora, quindi, l'affiliazione di Cocci potrebbe rivelarsi troppo ‘pesante' da sostenere politicamente. Saranno i vertici del partito a decidere nelle prossime ore.