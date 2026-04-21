Giovane di FdI preso a schiaffi da un collega di partito, è la seconda volta: “Adesso basta, denuncio”

Filippo Mosticone, coordinatore di FdI a Sora (Frosinone), ha denunciato un’aggressione da parte Massimiliano Bruni, assistente dell’eurodeputato meloniano Nicola Procaccini. Sarebbe successo durante il congresso provinciale di Gioventù nazionale. Mosticone era stato vittima di un’altra aggressione, sempre da parte di un collega di partito, nel 2024: “Ho deciso di denunciare, per due volte in passato ho preferito soprassedere”, ha detto.

Dal profilo Facebook Filippo Mosticone

Un'aggressione avvenuta durante un congresso provinciale di Gioventù Nazionale è finita all'attenzione dei carabinieri di Sora (Frosinone) dopo la denuncia della vittima, Filippo Mosticone. Il 25enne, giovane militante di Fratelli d'Italia, è anche referente cittadino del partito per i meloniani.

Ha riferito alle autorità di essere stato strattonato, preso per il collo e schiaffeggiato da un ‘collega' di FdI: si tratterebbe di Massimiliano Bruni, dirigente provinciale e anche assistente locale di un nome di peso nel partito, l'europarlamentare Nicola Procaccini, copresidente in carica del gruppo dei Conservatori a Strasburgo.

La denuncia di Mosticone: "Afferrato per il collo e schiaffeggiato"

L'episodio sarebbe avvenuto il 17 aprile, durante il congresso dei giovani di Fratelli d'Italia, fuori dall'Hotel Memmina di Frosinone che lo ospitava. Una discussione tra Mosticone e Bruni si sarebbe accesa, e quest'ultimo sarebbe passato alle mani. Questo almeno è ciò che si legge nella denuncia che il giovane ha fatto ai carabinieri.

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Bruni è accusato di aver "afferrato con entrambe le mani per il collo" il ragazzo, e di averlo "spinto con forza verso la carreggiata stradale, percorsa in quel frangente da numerose autovetture procedenti a velocità elevata", con il "rischio di essere investito da un veicolo in transito". Poi sarebbe partito lo schiaffo: "Continuando a stringermi il collo con la mano sinistra, il Bruni mi colpiva con un forte schiaffo al volto con la mano destra", riporterebbe il verbale. L'aggressione si sarebbe fermata grazie all'intervento di alcuni presenti.

"È la seconda volta che questa persona mi istiga in pubblico. Si è avvicinato affrontandomi faccia a faccia ed io con la mano l’ho solo allontanato", ha commentato Bruni a Frosinone news. Sui fatti effettivamente avvenuti saranno le autorità a indagare.

Il precedente del 2024: "In passato ho soprasseduto, questa volta denuncio"

Non è la prima volta che Mosticone subisce un'aggressione, per di più da parte di un collega di partito. Il 22 agosto 2024, al termine di una festa a Sora, il consigliere comunale meloniano Federico Altobelli diede uno schiaffo allo stesso Mosticone. In quel caso, un video immortalò l'accaduto. Altobelli si stava lamentando per gli schiamazzi a tarda notte, e disse di essere stato "preso a parolacce", affermando che si trattava di uno "schiaffo che ogni padre darebbe a suo figlio".

Non ci furono ripercussioni legali. Pochi giorni dopo, Fratelli d'Italia pubblicò una foto dei due che si stringevano la mano e la vicenda si considerò chiusa. Questa volta, invece, Mosticone ha deciso di prendere l'iniziativa.

"Colpirmi al congresso di Gioventù Nazionale, non vuol dire tirare uno schiaffo al mio volto, ma al movimento in cui sono entrato a 15 anni e che mi ha cresciuto insegnandomi i valori del senso di comunità e del rispetto", ha commentato pubblicamente il giovane. "Per fortuna sto bene, grazie soltanto a chi, lì presente, ha allontanato il soggetto che stava continuando a spingermi per strada".

Poi sono arrivati i riferimenti ai precedenti: "Inutile dire che, come nelle altre occasioni, non ho ricevuto scuse. Ho deciso di denunciare l’accadimento alle autorità competenti, dopo che per due volte in passato ho preferito soprassedere per scongiurare altre ripercussioni nei confronti del nostro partito". Non è noto quale il secondo precedente a cui Mosticone fa riferimento.