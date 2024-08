Consigliere Fdi schiaffeggia un ragazzo dopo una festa in piazza: “Mi hai rotto i co***oni” Il consigliere comunale Federico Altobelli ha dato uno schiaffo allo studente 23enne Filippo Mosticone dopo una festa in piazza a Sora. “Ero esasperato, alle 4 di mattina continuavano a giocare, a bere e a strillare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Il consigliere di Fratelli d'Italia Federico Altobelli ha dato uno schiaffo a uno studente di 23 anni dopo una festa in piazza a Sora, comune in provincia di Frosinone. La scena è stata ripresa da un video che ha cominciato a circolare sui social, fino a diventare virale. Vittima dell'ira del consigliere è Filippo Mosticone, rappresentante degli studenti all'Università la Sapienza di Roma ed esponente di Azione Universitaria.

I giovani erano in piazza dopo una festa organizzata dalla loro associazione, Sorani Fuorisede. L'evento era finito, si era fatto tardi, e loro stavano pulendo e sistemando. I rumori e il vociare però, hanno infastidito Altobelli, che abita proprio nei pressi della piazza. Che è così sceso per lamentarsi degli schiamazzi. Una discussione che poi è degenerata fino allo schiaffo dato a Mosticone, che ha replicato solo con un ‘Ma come ti permetti'.

"Ero esasperato – ha dichiarato Altobelli a Il Corriere della Sera – Alle 4 di mattina continuavano a giocare, a bere e a strillare. Non ce l’ho fatta più e sono sceso per invitarli a smetterla. Ma sono stato preso a parolacce: pezzo di m…. Che vuoi? Vattene. A quel punto è partito lo schiaffo. Sono 5 sere che nessuno, in zona, riesce a dormire. Le famiglie sono esasperate. Eppure il Comune ha dato come orario di chiusura le 2 e mezza. E invece gli schiamazzi continuano. Ma la cosa più grave è che si continuava a bere. A vendere birra. Tra l’altro io mi sono rivolto all’organizzatore che ha perfettamente capito le mie doglianze. E invece, alle spalle, mi sono sentito apostrofare: ‘Pezzo di m…. Vattene'. A quel punto mi è sfuggito uno schiaffo. Ma, ripeto, è un gesto che non mi appartiene. È lo schiaffo che ogni padre darebbe a suo figlio".

In realtà Altobelli e Mosticone si conoscono dato che militano nello stesso partito. E a poche ore dall'aggressione, una foto li mostra stringersi la mano: pace fatta quindi. Ma dall'opposizione c'è chi chiede al partito di Giorgia Meloni una presa di posizione contro un episodio definito "gravissimo". "La Presidente Giorgia Meloni ha qualcosa da dire?", chiede Luciano Nobili, consigliere regionale di Italia Viva. "Ha intenzione di prendere provvedimenti o intende giustificare e coprire questa violenza? Mi aspetto almeno l'intervento del Presidente Rocca a censurare il comportamento del suo collega di partito e a portare l'immediata solidarietà e vicinanza della Regione Lazio ai ragazzi di Sora".