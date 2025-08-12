Elezioni Toscana 2025, la data del voto alle regionali sarà il 12 e 13 ottobre: firmato il decreto da Giani

Ora è ufficiale: in Toscana si voterà per le elezioni regionali il 12 e 13 ottobre. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato oggi il decreto di indizione delle elezioni. Il governatore uscente cerca la riconferma. A sfidarlo sarà Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, anche se si attende ancora l’ufficialità.

Chi sono i candidati alle elezioni in Toscana

Questa tornata elettorale vedrà il governatore uscente Eugenio Giani (Pd), eletto nel 2020, correre per un secondo mandato alla guida del centrosinistra, sostenuto dalla coalizione del cosiddetto ‘campo largo', che comprende Pd, M5S e Alleanza Verdi-Sinistra.

Sul fronte opposto, il centrodestra sembra convergere sul nome di Alessandro Tomasi, attuale sindaco di Pistoia, esponente di Fratelli d'Italia, ritenuto un amministratore di successo anche per la sua rielezione nel 2022. È stato indicato, anche se ancora in attesa dell'investitura ufficiale, come candidato unitario da Fratelli d'Italia e Lega, con il sostegno del leader Matteo Salvini, anche se restano tensioni con Forza Italia sulla composizione delle liste. Per Tomasi la strada è in salita, visto che la Toscana non è stata mai guidata da un esponente di centrodestra, e in genere i presidenti uscenti vengono riconfermati per un secondo mandato.

"La nostra sarà la regione che vota ‘nel mezzo', quando avranno già votato Val d'Aosta e Marche, che vanno alle urne il 28 e 29 settembre, e la Calabria, il 5 e 6 ottobre; altre 3 regioni voteranno a novembre inoltrato", ha detto Giani. "La nostra data forse è la più equilibrata: coincide con il momento del rientro a scuola e si evitano periodi in cui il rischio di allerte per il maltempo è più alto, come sappiamo che accade in Toscana a fine ottobre e inizio novembre. Inoltre è una data che consente l'approvazione del bilancio entro il entro 31 dicembre, oltre il quale si va in esercizio provvisorio, che è una condizione molto grave per quel che riguarda la capacità di spesa e il funzionamento della Regione", ha concluso Giani.

Quali sono le altre Regioni al voto in autunno

Prima della Toscana, andranno al voto Valle d'Aosta, Marche e Calabria. Le prime due il 28 e 29 settembre, mentre gli elettori calabresi saranno chiamati alle urne il 5 e 6 ottobre. Altre tre Regioni saranno impegnati nel rinnovo della giunta regionale: si tratta di Campania, Veneto e Puglia, per le quali una data ufficiale ancora non c'à. Si voterà comunque a novembre 2025, entro la scadenza legale del 23 novembre. Inizialmente si era parlato di un possibile ‘election day' d'autunno, ma quest'ipotesi sembra ormai tramontata per problemi organizzativi.