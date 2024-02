Quanto vale l’Assegno unico 2024 e chi può averlo, la tabella degli importi Inps in base all’Isee L’Assegno unico e universale nel 2024 ha un importo più alto rispetto all’anno scorso. La somma esatta dipende dal proprio livello di Isee, dal numero di figli, da eventuali condizioni di disabilità e altro ancora. Ecco chi può ottenerlo e la tabella di quanto vale l’Assegno unico, fascia per fascia, in base all’Isee. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

L'Inps ha pubblicato gli importi aggiornati dell'Assegno unico e universale (Auu) per il 2024. Anche quest'anno, come avviene regolarmente, la somma erogata per chi ha figli a carico è aumentata in base all'inflazione. Così, la cifra massima è di 199,4 euro al mese per ogni figlio minorenne, mentre quella minima è di 57 euro. A gennaio 2024, l'Inps ha erogato ancora un assegno con l'importo del 2023: da febbraio però le cose cambieranno, e arriverà una mensilità con la somma prevista del 2024, oltre al conguaglio per gennaio.

L'Assegno unico può essere richiesto da tutti coloro che hanno figli a carico, purché questi siano minorenni, abbiano una disabilità (a prescindere dall'età) oppure abbiano tra i 18 e i 20 anni e rispettino alcune condizioni: facciano l'università, o un corso di formazione, o lavorino anche con un tirocinio prendendo meno di 8mila euro all'anno, o ancora siano registrati come disoccupati. L'importo esatto, invece, dipende dal proprio Isee, ma anche dal numero di figli, da quanti genitori lavorano e da eventuali condizioni di disabilità.

Quanto vale l'Assegno unico 2024 per chi ha un Isee sopra i 40mila euro

L'importo più basso dell'Assegno unico e universale per i figli a carico è di 57 euro al mese per ogni figlio minorenne, che diventano 28,50 euro per i figli tra i 18 e i 20 anni. Per tutti i figli oltre il secondo, c'è una maggiorazione di 17,10 euro al mese. Viene pagato a chi ha un Isee al di sopra dei 45.574,96 euro, ma le stesse condizioni si applicano anche a coloro che non hanno un Isee valido, motivo per cui è consigliabile aggiornarlo presto: entro fine febbraio, per non ricevere l'importo minimo.

La somma erogata con l'Assegno unico sale in modo molto graduale: per ogni centinaio di euro di Isee in meno c'è un aumento di alcuni centesimi al mese. La tabella completa è consultabile sul sito dell'Inps. Ad esempio chi fa registrare un Isee da 40mila euro può ottenere 84,30 euro al mese per ogni figlio minorenne, che diventano 41,60 euro se il figlio è maggiorenne. Per i figli oltre il secondo la maggiorazione è di 32,40 euro, e se entrambi i genitori percepiscono un reddito c'è un ulteriore aumenti di 6,60 euro al mese.

A quanto ammonta l'Auu 2024 per i redditi bassi: il calcolo

Chi ha un Isee da 30mila euro riceve 134,50 euro al mese per i figli minorenni, 65,70 euro per i maggiorenni, una maggiorazione da 60,50 euro per i figli dopo il secondo, e un ulteriore bonus da 18,60 euro se tutti e due i genitori lavorano. Scendendo ancora, a 20mila euro di Isee gli importi sono vicini al massimo: 184,60 euro al mese per ogni figlio minorenne, 89,80 al mese per per quelli di 18-20 anni, una maggiorazione di 88,50 euro per i figli oltre il secondo, e una da 30,70 euro per i genitori entrambi lavoratori.

La soglia minima di Isee è fissata per il 2024 a 17.090,61 euro. Chiunque si trova al di sotto di questa somma ha diritto all'importo massimo. Ovvero, a ricevere 199,40 euro al mese per ogni figlio minorenne, 96,90 euro al mese per ogni figlio tra i 18 e i 20 anni, una maggiorazione da 96,90 euro per i figli ulteriori al secondo, e un bonus mensile da 34,10 euro se c'è un secondo percettore di reddito.

Quali sono le maggiorazioni fisse dell'Assegno unico 2024

L'Assegno unico non si calcola unicamente sulla base della dichiarazione Isee. Infatti, anche la maggior parte dell'importo dipende da questo, sono previste anche delle maggiorazioni fisse, che restano sempre uguali a prescindere dal livello di Isee presentato. Per ogni figlio con disabilità grave, ad esempio, vengono pagati 108,20 euro al mese. Così come per i figli di madri under 21 ci sono 22,80 euro in più al mese.