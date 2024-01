Perché potresti aver bisogno di rinnovare l’Isee: tutti gli aiuti in scadenza I Caf stanno registrando un boom di richieste per il calcolo dell’Isee, viste le scadenze dei primi mesi dell’anno e gli aiuti che milioni di italiani rischiano di perdere se non aggiornano il dato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Tommaso Coluzzi

Isee cercasi. Il 2024 è cominciato da quindici giorni, ma le richieste per ottenere l'aggiornamento dell'indicatore affollano gli uffici dei Caf. Quest'anno soprattutto, non c'è assolutamente tempo da perdere: diversi aiuti e sostegni hanno bisogno di un Isee aggiornato entro poche settimane, altrimenti si rischia grosso. I bonus sociali, che vanno dai sostegni al reddito agli aiuti per i figli, devono aggiornarsi con l'Isee 2024, altrimenti si rischia di veder tagliato l'assegno, rigettata la domanda o preclusa la possibilità di accedere alle nuove misure. Insomma, è già partita la corsa contro il tempo per presentare la Dsu – la Dichiarazione sostitutiva unica – e in pochi giorni sono state già inviate 190mila domande di aggiornamento solo tramite i Caf.

Nel corso degli anni, l'Isee è diventato sempre più importante per le famiglie italiane. Dai bonus alle tasse universitarie, sono moltissimi gli ambiti in cui il reddito diventa determinante. Perciò, visto che si calcola una volta e vale per tutto l'anno, in tanti avviano le procedure per il calcolo appena possibile. Anche perché, quest'anno soprattutto, ci sono diverse misure per cui è necessario presentare rapidamente l'Isee.

Il primo gennaio è partito l'assegno di inclusione, l'Adi, che ha sostituito il reddito di cittadinanza. L'Inps ha deciso, per evitare il disastro, di accettare – per la presentazione delle nuove domande – l'Isee vigente al dicembre 2023, quindi quello dell'anno scorso. Poi, però, bisognerà aggiornarlo entro fine febbraio con il nuovo valore.

Lo stesso discorso vale per le cinque milioni e mezzo di famiglie che percepiscono l'assegno unico universale per i figli: entro fine febbraio va aggiornato l'Isee e caricato quello nuovo, altrimenti si scala automaticamente nell'ultima fascia, quella con il reddito più alto e l'assegno più basso. Si rischia perciò di subire un taglio importante dell'aiuto.

Ultima scadenza importante da considerare, quella del bonus sociale gas e luce, che nel 2022 ha aiutato 6,2 milioni di utenti. L'aiuto per le bollette continuerà ad arrivare a chi si trova in condizioni di disagio economico, ma solo se si aggiorna rapidamente l'Isee, altrimenti si rischia di perdere lo sconto per alcune mensilità.

Queste sono solo le misure in scadenza in queste settimane, ma ce ne sono molte altre per cui servirà l'Isee nel 2024: dalla carta acquisti spesa al bonus psicologo. Insomma, meglio sbrigarsi, nel dubbio.