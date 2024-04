video suggerito

Concorsi in scadenza ad aprile 2024: tutti i bandi attivi Sono numerosi i concorsi in scadenza ad aprile 2024. Diversi i bandi e le opportunità di lavoro nel settore pubblico e nelle forze armate che prevedono la scadenza della domanda di partecipazione entro questo mese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di apertura

Per chi è interessato a partecipare a concorsi per assunzioni nelle pubbliche amministrazioni o in qualche corpo militare, il mese di aprile 2024 riserva molte occasioni visto che sono ancora attivi diversi bandi. Si va dai 2500 posti disponibili per la polizia-penitenziaria, dove però sono rimasti solo pochi giorni prima della scadenza del bando, al Concorso per l’Agenzia delle entrate, passando per quello per addetti all’Ufficio per il processo del Ministero della Giustizia. Le scadenze per presentare le domande di partecipazione ovviamente sono diverse.

Concorso polizia penitenziaria per 2.568 allievi

Per partecipare al bando di Concorso per Allievi Agenti Polizia Penitenziaria 2024, per il reclutamento di 2.568 allievi, rimangono solo pochi giorni. Le domande infatti possono essere presentante fino al 10 aprile 2024. Qui tutti i dettagli su cosa sapere e come fare domanda.

Concorso Agenzia delle entrate per 50 posti

Questo mese di aprile scade anche il concorso per l’assunzione di 50 persone in Agenzia delle entrate. Si tratta di assunzioni che riguardano l’area dei funzionari e della famiglia professionale ICT. In questo caso c’è qualche giorno in più per poter ancora presentare domanda visto che il termine ultimo per la scadenza del bando è fissata al 24 aprile. La selezione riguarda 25 posti di lavoro come Data analyst e 25 posti come Funzionario ICT addetto alle infrastrutture e alla sicurezza informatica dell’Agenzia delle entrate. Qui tutti i dettagli su quali sono le figure professionali richieste e la modalità di partecipazione.

Leggi anche Concorsi in scadenza a marzo 2024: tutti i bandi attivi

Concorso scuole militari dell’Esercito e allievi Marescialli

Ad aprile sono in scadenza anche due importanti concorsi per le forze armate: quello per le scuole militari dell’Esercito Nunziatella e Teuliè e per il 27° corso biennale per 137 Allievi Marescialli dell’Esercito italiano. Nel primo caso i posti disponibili nei due diversi istituti sono 140 e per presentare la propria domanda c'è tempo fino a fine mese. Qui tutti i dettagli su requisiti e come inviare la domanda.

Per il bando di concorso pubblico per l’ammissione al 27° corso biennale (2024-2026) per 137 Allievi Marescialli dell’Esercito italiano, invece, il termine perentorio per presentare domanda è fissato al 26 aprile 2024. Qua tutte le info su cosa studiare per il concorso e quali sono le prove.

Concorso addetti Ufficio per il processo

Il 26 aprile 2024 è anche la scadenza fissata per presentare domanda di partecipazione al Concorso addetti Ufficio per il processo indetto dal Ministero della Giustizia e finalizzato a coprire 3.946 posizioni di lavoro in varie regioni italiane. Si tratta di assunzioni, che avverranno su base distrettuale, che riguarderanno personale non dirigenziale, da inquadrare a tempo determinato nell’Area funzionari. Qui tutte le indicazioni per partecipare.

Concorso per Segretariato Giustizia Amministrativa

Tra gli altri concorsi in scadenza ad Aprile anche il bando per il Segretariato Giustizia Amministrativa 2024 per l’assunzione di 41 funzionari amministrativi e assistenti informatici a tempo determinato. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 20 Aprile 2024. Qui il bando completo.