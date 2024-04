video suggerito

Concorso Allievi Marescialli 2024, bando online: chi può partecipare, i requisiti e come inviare la domanda Pubblicato il bando di concorso per l'ammissione al 27° corso biennale per 137 Allievi Marescialli dell'Esercito italiano. La domanda di adesione va presentata esclusivamente online sul Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa entro il termine perentorio del 26 aprile 2024.

È online il bando per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 27° corso biennale (2024-2026) per 137 Allievi Marescialli dell’Esercito italiano. Per partecipare al concorso bisogna presentare la propria domanda di adesione esclusivamente online sul Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa entro il termine perentorio del 26 aprile 2024.

Quanti sono i posti disponibili per gli allievi marescialli

Il bando di concorso per l’ammissione al 27esimo corso biennale (2024-2026) per Allievi Marescialli dell’Esercito italiano mette a disposizione 137 posti di cui il 20% riservato a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, nonché dei diplomati delle Scuole militari.

I requisiti e i titoli di studio per partecipare al concorso per allievi marescialli

Per partecipare al concorso per 137 posti di allievo maresciallo dell’esercito italiano bisogna essere cittadini italiani e aver conseguito almeno un diploma di scuola superiore, aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età. L’età aumenta a 28 anni in caso di militari i servizio o di persone che hanno già prestato servizio militare volontario. I candidati inoltre dovranno essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psico–fisica e attitudinale al servizio militare che sarà verificata nell’ambito dell’accertamento dell’idoneità psico–fisica e attitudinale e delle prove di verifica dell’efficienza fisica.

Come compilare la domanda e dove inviarla

Per partecipare al concorso per allievi marescialli bisogna compilare la domanda solo online attraverso il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa collegandosi direttamente al sito https://concorsi.difesa.it accedendo con un proprio account attraverso le credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o carta d’identità elettronica (CIE). I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on–line la domanda. La domanda può essere salvata e modificata fino all’inoltro che però deve avvenire entro il 26 aprile 2024.

Cosa studiare per il concorso e quali sono le prove

Il concorso si articola in varie fasi e prove: una prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive, una prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese, prove di verifica dell’efficienza fisica, accertamento dell’idoneità attitudinale, accertamento dell’idoneità psico–fisica, tirocinio e valutazione dei titoli di merito. La prima prova consisterà nella somministrazione, di un questionario composto da 100 quesiti a risposta multipla volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, di argomenti di carattere logico-cognitivo di argomenti di attualità, di cittadinanza e costituzione, di storia, di geografia e di logica matematica compresa aritmetica, algebra e geometria. La seconda prova consisterà nella somministrazione di 30 quesiti a risposta multipla. Chi supererà le prime due prove sarà ammesso alle prove di verifica dell’efficienza psico-fisica.