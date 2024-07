Concorso Agenzia delle Entrate Riscossione, 470 posti e bando online: requisiti e come inviare la domanda

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

È online il bando di concorso dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per l’assunzione di 470 addetti alla riscossione su tutto il territorio nazionale. Si può fare domanda, esclusivamente online, fino al 10 settembre 2024.

Tra i requisiti richiesti c'è la laurea. Non è richiesta specifica esperienza professionale nel settore della riscossione tributi. La prova da sostenere è una sola: un test scritto tecnico-professionale.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione è un ente pubblico economico, che svolge diversi servizi di riscossione. Si tratta di un istituto che risponde direttamente all'Agenzia delle Entrate, tuttavia ha una propria autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.

Il candidato svolgerà attività professionali operative di carattere giuridico, economico, tecnico e amministrativo, finalizzate al recupero e alla tutela dei crediti affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione da parte degli Enti impositori.

I requisiti del concorso e i posti disponibili

Per partecipare i candidati devono innanzitutto:

essere cittadini italiani (o di uno degli stati membri UE);

devono godere dei diritti civili e politici riferito al Paese di cittadinanza;

non essere stati licenziati per giusta causa dall’Ente o dalle società nello stesso confluite e non aver tenuto altri comportamenti incompatibili con le funzioni pubbliche svolte da Agenzia delle entrate-Riscossione;

non aver esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 nei confronti dell’Ente nei tre anni antecedenti (c.d. “pantouflage” o “revolving doors” di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001).

Per la partecipazione alla procedura di selezione, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) a lui intestato o di un domicilio digitale.

Devono poi avere una laurea triennale in una delle seguenti classi:

Scienze dei servizi giuridici (L-14);

Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16);

Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36);

Scienze economiche (L-33) Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18).

In alternativa è sufficiente un diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, oppure una laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

I posti disponibili sono 470, ripartiti su base regionale:

Abruzzo n°posti 5

Basilicata n°posti 10

Calabria n°posti 41

Campania n°posti 105

Emilia Romagna n°posti 21

Lazio n°posti 83

Liguria n°posti 13

Lombardia n°posti 30

Marche n°posti 12

Molise n°posti 4

Piemonte n°posti 13

Puglia n°posti 24

Sardegna n°posti 22

Sicilia n°posti 41

Toscana n°posti 35

Umbria n°posti 5

Veneto n°posti 6

I vincitori saranno assunti con contratto a tempo indeterminato. Nello specifico il livello di inquadramento è 3^ Area 1° Livello – livello retributivo inserimento professionale, come previsto dal CCNL per i Quadri direttivi e per il personale delle Aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) dipendenti da Agenzia delle entrate-Riscossione, Equitalia Giustizia SpA e Riscossione Sicilia SpA del 28 marzo 2018, così come rinnovato in data 15 luglio 2022.

Come inoltrare la domanda e quali sono i documenti da allegare

Per la partecipazione alla procedura di concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) a lui intestato o di un domicilio digitale.

La registrazione, la compilazione e l’invio della domanda devono essere completati esclusivamente per via telematica entro le ore 23.59 del giorno 10 settembre 2024 sull'apposito portale.

Quali sono le prove da superare e come prepararsi

Le prove del concorso sono gestite dalla commissione Formez-RIPAM per il Concorso Agenzia Entrate Riscossione e includono un unico test tecnico-professionale a quiz.

Nello specifico il candidato dovrà rispondere a 60 quesiti a risposta multipla sulla seguenti materie:

Normativa vigente in materia di riscossione tributi

Diritto amministrativo, diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario

Contabilità aziendale

Organizzazione e gestione aziendale

Competenze informatiche

La prova si intende superata (idonei) se si raggiunge il punteggio di 21/30. Il sistema di punteggio attribuisce +0,50 per ciascuna risposta esatta, 0 punti per ogni risposta mancata e -0,10 per ogni risposta errata.

I candidati interessati possono prepararsi al consultando un manuale creato appositamente per il nuovo concorso: ‘Concorso Agenzia Entrate Riscossione 2024 – 470 Addetti. Prova scritta tecnico professionale. Teoria e Test' di Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2024.

Le mansioni dell’addetto riscossione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione

L'addetto di riscossione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione si occupa delle attività di ricezione e gestione di istanze dei contribuenti, ma anche di analisi di atti con verifica della correttezza dei documenti presentati, oltre che di gestione e rendicontazione dei pagamenti, di aggiornamento delle banche dati relative alle attività di riscossione, di ricezione e gestione degli atti inerenti al contenzioso della riscossione, di assistenza e consulenza ai contribuenti nel novero dei livelli di qualità richiesti.

Tra le competenze richieste c'è indubbiamente la capacità di analisi e risoluzione dei problemi, così come anche quella di pianificazione e organizzazione, orientamento alla qualità e orientamento al servizio al cittadino, precisione e riservatezza. Importante la capacità di lavorare in autonomia e l'orientamento al lavoro di gruppo.