Concorso pubblico per 4617 allievi agenti della Polizia di Stato: bando, requisiti e come fare domanda Il Ministero dell'Interno ha pubblicato il bando per il concorso Allievi Agenti della Polizia di Stato, con 4.617 posti disponibili. Le candidature possono essere presentate entro il 22 maggio 2025. Richiesti diploma, età tra i 18 e 26 anni, cittadinanza italiana e requisiti psico-fisici.

A cura di Biagio Chiariello

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il nuovo bando per la selezione e l’assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato. Il bando di concorso è online da martedì 22 aprile. Chi è interessato al concorso può presentare la candidatura entro il 22 maggio 2025.

Per partecipare al concorso Allievi Agenti della Polizia di Stato 2025, è necessario avere il diploma di scuola superiore, un’età tra i 18 e i 26 anni (per i civili), cittadinanza italiana, e soddisfare specifici requisiti psico-fisici e morali.

È possibile presentare domanda solo per una delle procedure previste, corrispondente alla suddivisione dei posti riservati.

Concorso allievi polizia di Stato, i posti disponibili

Il concorso Polizia di Stato 2025 offre 4.617 posti da allievo agente, suddivisi in tre categorie:

2.517 posti per i cittadini civili in possesso di diploma di scuola superiore (codice concorso “AG20251”)

2.059 posti per volontari in ferma prefissata delle Forze Armate (codice concorso “VFP2025”)

41 posti riservati ai possessori di attestato di bilinguismo italiano-tedesco (livello B2 QCER, codice concorso “BIL2025”)

I requisiti necessari per il concorso

Per partecipare al concorso Allievi Agenti della Polizia di Stato 2025 sono richiesti i seguenti requisiti fondamentali:

Diploma di scuola secondaria di II grado (o titolo equipollente),veccezioni specifiche valgono per i VFP;

Età compresa tra i 18 e i 26 anni per i civili, tra 18 e 25 anni per i VFP, tra 18 e 26 anni per i bilingui;

Cittadinanza italiana;

Godimento dei diritti civili e politici;

Idoneità psico-fisica, attitudinale e morale valida per l’immissione nella Polizia di Stato;

Altri requisiti specifici dettagliati nel bando ufficiale.

Come fare domanda e i documenti necessari

La domanda dovrà essere compilata e inviata entro le 23:59 del 22 maggio 2025, esclusivamente tramite il portale della Polizia di Stato.

Per accedere, sarà necessario utilizzare SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o Carta di Identità Elettronica. La procedura di compilazione è disponibile sia da desktop che da dispositivi mobili, offrendo una comoda accessibilità per gli utenti.

Come si svolge il concorso e quali sono le prove da superare

Il concorso per Allievi Agenti della Polizia di Stato 2025 si articolerà in diverse fasi, a seconda della categoria di provenienza.

Per i candidati civili e coloro in possesso di attestato di bilinguismo, saranno previste le seguenti prove: una prova scritta, l'accertamento dell'efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e l'accertamento dell'idoneità attitudinale.

Per i volontari in ferma prefissata, oltre a tutte le fasi precedentemente menzionate, è prevista anche una valutazione dei titoli, che contribuirà a determinare il punteggio complessivo. Queste fasi sono pensate per garantire la selezione dei candidati più preparati e idonei per entrare a far parte della Polizia di Stato.

Cosa succede dopo il concorso: il percorso degli allievi vice ispettori

Dopo il concorso per Allievi Agenti della Polizia di Stato 2025, i candidati che superano tutte le prove di selezione (scritta, fisica, psico-fisica e attitudinale) vengono ammessi al corso di formazione. Questo corso si svolge presso la Scuola di Polizia, con durata variabile, durante il quale i candidati riceveranno una formazione teorica e pratica che li preparerà a svolgere i compiti di polizia in modo professionale.

Il percorso include:

Formazione teorica : I candidati studieranno diritto, psicologia, criminologia, procedura penale e altre materie utili a comprendere i compiti della Polizia di Stato.

: I candidati studieranno diritto, psicologia, criminologia, procedura penale e altre materie utili a comprendere i compiti della Polizia di Stato. Formazione pratica: Gli allievi agenti apprendono tecniche operative, come l'uso delle armi, il controllo delle situazioni di emergenza, la gestione dei detenuti e la prevenzione dei crimini.

Superato il corso di formazione, i candidati che avranno dimostrato idoneità ottimale, sia nelle prove pratiche che teoriche, saranno destinati a svolgere il loro servizio attivo come agenti nella Polizia di Stato.

Per diventare Vice Ispettori (una posizione superiore rispetto agli agenti), gli allievi devono intraprendere un percorso di carriera diverso che comporta un altro concorso, o la partecipazione a percorsi di formazione e valutazioni specifiche per quella posizione. I Vice Ispettori, infatti, sono figure di maggiore responsabilità e gestione all’interno della Polizia di Stato, e per raggiungere questa posizione è necessario acquisire esperienza sul campo e completare ulteriori programmi di formazione, tra cui corsi di specializzazione e accademie di alto livello.

Il percorso per diventare Vice Ispettori è strettamente legato al tempo di servizio, ai meriti professionali e alla disponibilità a partecipare ai concorsi interni che la Polizia di Stato bandisce periodicamente per la promozione dei suoi agenti.