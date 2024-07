video suggerito

Concorso DSGA Facenti Funzione 2024 per 1435 posti, bando online: requisiti e come inviare la domanda Pubblicato il bando riguardante la procedura valutativa per complessivi 1.435 posti, per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, vale a dire i Facenti Funzione DSGA con almeno 3 anni di esperienza. La scadenza è per il 29 luglio, i candidati saranno selezionati sulla base della valutazioni dei titoli (non ci saranno prove scritte o orali).

A cura di Biagio Chiariello

Il ministero dell’Istruzione ha indetto un bando di concorso relativo alla procedura valutativa di progressione per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. La procedura valutativa, finalizzata alla copertura di complessivi 1.435 posti, è destinata agli assistenti amministrativi facenti funzione DSGA.

Il concorso non prevede prove ed è indetto su base regionale. I candidati potranno presentare domanda di partecipazione per una sola delle regioni in cui è aperto il bando come indicato nell'avviso del concorso entro le ore 23.59 del 29 luglio 2024. Potranno partecipare gli assistenti amministrativi con 3 anni di servizio, incluso l’anno scolastico 2023/24, come facenti funzione DSGA, in possesso di specifici requisiti.

I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel profilo di funzionario.

I requisiti del concorso e i posti disponibili

Possono partecipare al bando per DSGA facenti funzione 2024 gli assistenti amministrativi di ruolo che abbiano svolto a tempo pieno le funzioni di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per un minimo di tre anni scolastici interi, ivi compreso l’anno scolastico 2023/2024, laddove sia stato conferito incarico annuale, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

Assistenti amministrativi di ruolo in possesso della laurea magistrale indicata nel bando e che abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza nell’area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione;

Assistenti amministrativi di ruolo in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e che abbiano maturato almeno 10 anni di esperienza nell’area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione.

Di conseguenza gli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA che pur avendo svolto il ruolo per 3 anni o più sono privi del titolo di studio e dell’esperienza professionale richiesti sono esclusi dal concorso.

Il bando di concorso per DSGA facenti funzione 2024 garantisce 1.435 posti distribuiti sulla seguente base regionale:

Abruzzo – 36 posti;

Basilicata – 11 posti;

Calabria – 34 posti;

Campania – 47 posti;

Emilia Romagna – 120 posti;

Friuli Venezia Giulia – 31 posti;

Lazio – 137 posti;

Liguria – 36 posti;

Lombardia – 382 posti;

Marche – 40 posti;

Molise – 4 posti;

Piemonte – 128 posti;

Puglia – 66 posti;

Sardegna – 41 posti;

Sicilia – 64 posti;

Toscana – 90 posti;

Umbria – 19 posti;

Veneto – 149 posti.

Come inoltrare la domanda e quali sono i documenti da allegare

La domanda di partecipazione al concorso come si evince sul portale dedicato dovrà essere presentata per via telematica, tramite il servizio web POLIS – Presentazione On Line delle IStanze del MIM (ex MIUR). Termine ultimo le ore 23.59 del 29 luglio 2024.

Per poter partecipare il candidato dovrà essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Si può presentare domanda per una sola regione.

I criteri di valutazione

La procedura si articola seguendo una serie di criteri di valutazione che non prevedono prove scritte o orali.

Le commissioni dispongono di cento punti (di cui 25 per l’esperienza, 25 per i titoli di studio e 50 per le competenze professionali) da assegnare ai candidati sulla base dei titoli in possesso degli stessi elencati nelle tabelle allegate al bando.

Sulla base dei parametri indicati, rientrano tra i titoli valutabili:

esperienza maturata nell’area di provenienza

titoli di studio

competenze professionali

Al termine della procedura di valutazione, gli aspiranti sono collocati in una graduatoria (regionale). Queste ultime vengono approvate con decreto del Direttore o del dirigente preposto all’USR competente. Successivamente, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e pubblicate nell’albo, sul sito internet dell’USR e sul portale InPa.

I vincitori vengono assunti con un contratto a tempo indeterminato.

Le mansioni dei Facenti Funzione DSGA

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) lavora soprattutto nel settore della contabilità; della gestione dei beni; della materia negoziale e del personale ATA.

In particolare, comunque, sovrintende ai servizi generali amministrativo contabili.

Secondo il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) comparto Scuola e istruzione, lo stipendio mensile lordo di un DSGA è pari a quasi 2mila euro.

La retribuzione aumenta di pari passi con l’anzianità di servizio: si può infatti arrivare a percepire uno stipendio mensile di quasi 3.000 euro