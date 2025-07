Concorso allievi Polizia Penitenziaria per 653 posti: bando, requisiti e come fare domanda

È stato pubblicato in data 15 luglio 2025 il nuovo bando di concorso per l’assunzione di 653 allievi agenti di Polizia Penitenziaria. Quali sono i requisiti richiesti e le modalità per presentare la domanda di partecipazione.

È stato indetto il nuovo bando di concorso per l'assunzione di 653 allievi agenti di Polizia Penitenziaria. Di questi, 391 posti saranno riservati ai volontari in ferma in servizio da almeno 12 mesi e volontari in congedo che abbiano completato almeno 12 mesi di servizio mentre altri 262 posti sono aperti ai candidati cittadini italiani. In caso di insufficienza di candidati vincitori di concorso, i posti saranno assegnati agli idonei non vincitori secondo la relativa graduatoria finale di merito. Il bando è stato pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia.

Sarà possibile inviare la propria candidatura dal 15 luglio fino alle 23.59 del 12 settembre attraverso un form di domanda sul sito del Ministero della Giustizia.

I requisiti per la domanda

Per presentare la candidatura, gli aspiranti agenti di Polizia Penitenziaria dovranno avere:

La cittadinanza italiana

Godere di diritti civili e politici.

Almeno 18 anni di età: gli aspiranti partecipanti non dovranno aver compiuto 25 anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (per i volontari in servizio invece sarà necessario non aver superato i 28 anni di età )

alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (per i volontari in servizio invece sarà necessario ) Il diploma di scuola secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione all'Università, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova di esame.

Idoneità fisica, psichica e attitudinale per il servizio di Polizia Penitenziaria.

Chi può essere escluso dal concorso

Sono esclusi dal concorso coloro che non sono idonei nei requisiti psico-fisici e attitudinali, oltre che coloro che sono stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione e che hanno riportato una condanna per un delitto non colposo.

La domanda di partecipazione: come compilarla e quando presentarla

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando e deve essere compilata e trasmessa in via telematica. Per accedere al form di domanda, il candidato dovrà utilizzare lo SPID.

Al termine della compilazione, il candidato dovrà conservare il PDF della domanda e la ricevuta di invio con numero identificativo, data e ora di presentazione della domanda. I file andranno esibiti il giorno della prova scritta d'esame.

Per la compilazione i concorrenti dovranno dichiarare:

Nome e Cognome

Data, luogo di nascita e codice fiscale

Cittadinanza italiana, la residenza e il domicilio

L'indirizzo di posta elettronica certificata PEC personalmente intestato: a quest'indirizzo, il candidato riceverà informazioni sul concorso.

Il candidato dovrà anche indicare il concorso al quale intende partecipare e dichiarare di non avere a proprio carico condanne penali. Necessario esibire anche il documento che attesti il titolo di studio richiesto ed eventuali certificati di servizio prestato da dipendenti presso pubbliche amministrazioni.

I candidati già in servizio o in congedo che risultano idonei alle prove di efficienza fisica dovranno far pervenire la certificazione entro 20 giorni dal suo conseguimento caricandola attraverso il link "Upload documentazione di servizio" nel form di domanda.

Come si svolgerà il concorso

Il concorso si volgerà in diverse fasi. La prima sarà la prova scritta d'esame, seguita dalle prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. Il mancato superamento di una delle prove comporta l'esclusione dal concorso.