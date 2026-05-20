Concorso Arma dei Carabinieri per Ufficiali del ruolo tecnico: bando, requisiti e come fare domanda

L’Arma dei Carabinieri ha indetto un nuovo concorso per la selezione e l’arruolamento di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico del Corpo suddivisi per diverse aree di specializzazione. La domanda di partecipazione al bando va presentata esclusivamente online e si ha tempo fino al prossimo 17 di giugno. È necessaria la laurea.

Con la pubblicazione del bando, sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri da impiegare nelle varie specialità del corpo. Per poter partecipare al concorso è necessario essere in possesso di laurea magistrale per l’indirizzo di interesse. La domanda va presentata esclusivamente online sul sito web dell'Arma dei Carabinieri entro e non oltre il 17 giugno 2026.

Concorso Arma nei Carabinieri, numero di posti e mansioni

Il nuovo concorso per ufficiali dei Carabinieri prevede l'assunzione di 17 nuovi militari del ruolo tecnico ripartiti però in varie specialità e con tre posti riservati agli stessi militari già appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, nonché ai paritetici ruoli forestali che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione sono in possesso dei requisiti. Ecco l'elenco dei posti disponibili:

2 (due) posti per la specialità medicina;

1 (uno) posto per la specialità investigazioni scientifiche – fisica;

2 (due) posti per la specialità investigazioni scientifiche – chimica;

4 (quattro) posti per la specialità telematica;

2 (due) posti per la specialità genio;

3 (tre) posti per la specialità amministrazione e commissariato;

3 posti, riservati a Carabinieri già in servizio:

– 1 (uno) posto per la specialità telematica;

– 1 (uno) posto per la specialità genio;

– 1 (uno) posto per la specialità amministrazione e commissariato.

I requisiti necessari per il concorso

Per poter partecipare al concorso per i 17 nuovi ufficiali dell'Arma dei Carabinieri è necessario essere cittadini italiani, avere una laurea magistrale dell’indirizzo di interesse e non aver superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Età che aumenta a 34 per gli Ufficiali in Ferma Prefissata che abbiano completato un anno di servizio e per gli Ufficiali Inferiori delle forze di completamento e a 45 anni se militari dell’Arma dei Carabinieri, con almeno cinque anni di servizio. Per alcuni indirizzi specifici, come ad esempio medicina, è necessario inoltre essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione ed essere iscritti ai relativi Albi professionali.

Le prove previste

Il concorso prevede l’espletamento di diverse prove divise nelle seguenti fasi:

eventuale prova di preselezione;

una prova scritta;

prove di efficienza fisica;

accertamenti psicofisici;

accertamenti attitudinali;

prova orale;

prova facoltativa di lingua straniera;

valutazione dei titoli di merito

Come mandare domanda

La domanda per partecipare al concorso va presentata esclusivamente online attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter. È necessario essere in possesso di identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), o carta d’identità elettronica (C.I.E.). La domanda va presentata entro e non oltre il 17 giugno 2026.

Il percorso all’interno dell’Arma dei Carabinieri

I vincitori del concorso saranno nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri e frequenteranno un corso della durata di almeno un anno presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, incentrato principalmente sullo studio di materie tecnico-professionali. All’atto della presentazione al corso, gli Ufficiali dovranno contrarre una ferma di sette anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso, che avrà pieno effetto, tuttavia, solo al superamento del medesimo corso formativo.