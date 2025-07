Concorso Agenzia delle Entrate 2025, bando per 2.700 posti da funzionario: requisiti e come fare domanda

L’Agenzia delle Entrate ha indetto un nuovo concorso per l’assunzione di 2.700 persone a tempo indeterminato con incarico da funzionario con profilo giuridico-tributario da impiegare in attività di controlli fiscali e servizi. Il concorso è riservato ai laureati in materie economiche giuridiche e mette a disposizione diversi posti in base alle regioni. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro l’11 agosto 2025, esclusivamente per via telematica tramite il portale inPA, previa autenticazione con identità digitale, scegliendo una sola sede, centrale, regionale o provinciale, fra quelle elencate nel bando.

Quanti sono i posti disponibili e in quali regioni

Il nuovo concorso del’Agenzia delle Entrate mete a disposizione 2.700 posti ripartiti per regioni e sedi territoriali cosi suddivisi:

Abruzzo 70

Basilicata 30

Calabria 95

Campania 222 di cui 5 per la sezione territoriale sud del Settore Contrasto illeciti (sede di Napoli) – Divisione Contribuenti

Emilia-Romagna 160

Friuli -Venezia Giulia 59

Lazio e Strutture Centrali 463 di cui 170 per le Strutture Centrali

Liguria 68

Lombardia 555 di cui 10 per la sezione territoriale Lombardia del Settore Contrasto illeciti (sede di Milano) – Divisione Contribuenti

Marche 60

Molise 30

Piemonte 158

Puglia 165 di cui 5 per la sezione territoriale sud del Settore Contrasto illeciti (sede distaccata di Bari) – Divisione Contribuenti

Sardegna 65

Sicilia 165 di cui 5 per la sezione territoriale sud del Settore Contrasto illeciti (sede distaccata di Palermo) – Divisione Contribuenti

Toscana 50

Trento 85

Umbria 35

Valle d’Aosta 15

Veneto 1

I requisiti necessari per il concorso

Per poter partecipare al concorso bisogna essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio, conseguito secondo il vecchio ordinamento, o della laurea specialistica o magistrale nelle seguenti classi di laurea: Giurisprudenza (22/S) (LMG/01); Scienze dell’economia (64/S) (LM56); Scienze economico-aziendali

Come fare domanda e i documenti necessari

Il candidato dovrà inviare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, sul Portale unico del reclutamento “inPA”, disponibile all’indirizzo internet www.inpa.gov.it. Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso anche di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. L'’invio on line della domanda deve essere completato entro le ore 23.59 dell’11 agosto 2025. Per partecipare al concorso deve essere effettuato anche il versamento della quota di partecipazione 10 euro sulla base delle indicazioni riportate su Portale “inPA”. Il contributo però sarà rimborsato in caso di partecipazione alla prova scritta.

Come si svolge il concorso: le prove da superare

La procedura di selezione prevede un’unica prova scritta le cui modalità saranno comunicate solo in un secondo momento il giorno 9 settembre 2025 sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it e sul Portale InPA. La prova d’esame consiste in una serie di quesiti a risposta multipla che avranno come oggetto le seguenti materie: diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta; – diritto civile e commerciale; – diritto dell’Unione Europea; – diritto amministrativo; – contabilità aziendale; – diritto fallimentare e della crisi e dell’insolvenza d’impresa; – elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e ai reati tributari. Durante la prova scritta si procede anche all’accertamento della lingua inglese e della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. La prova è valutata in trentesimi e s’intende superata con il punteggio di 21/30.