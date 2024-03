Concorso Agenzia delle entrate per 50 posti a tempo indeterminato: bando, requisiti e come fare domanda L’Agenzia delle entrate ha pubblicato un nuovo bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 persone per l’area dei funzionari, famiglia professionale ICT. Per partecipare è necessaria almeno un laurea triennale, il termine ultimo per la domanda è il 24 aprile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

È online il bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 persone all’Agenzia delle entrate per l’area dei funzionari, famiglia professionale ICT. La selezione riguarda 25 posti di lavoro come Data analyst e 25 posti come Funzionario ICT addetto alle infrastrutture e alla sicurezza informatica dell’Agenzia delle entrate. Per presentare la domanda di partecipazione al concorso bisogna essere in possesso di almeno una laurea triennale. Il termine ultimo per la scadenza delle candidature è il 24 aprile 2024.

Quanti posti ci sono e quali sono le figure professionali richieste

Il bando di concorso per l’assunzione di personale a tempo indeterminato all’Agenzia delle entrate riguarda due figure professionali: 25 posti come Data analyst e 25 per Funzionario ICT. In entrambi i casi l'attività da svolgere è connessa all’esercizio, allo sviluppo e al monitoraggio del sistema informatico dell'agenzia. A tal fine le figure professionali richieste definiscono i piani di sviluppo tecnologico, supportano le strutture competenti nell’individuazione delle esigenze di automazione, effettuano analisi di natura tecnologica, fornendo assistenza tecnica in fase di realizzazione delle procedure e assicurando la coerenza complessiva del sistema. Curano, inoltre, le problematiche legate alla sicurezza, all’analisi dei dati e alla cooperazione informatica e assicura il monitoraggio dei contratti ICT, verificando anche il rispetto dei livelli di servizio.

I requisiti e i titoli di studio necessari

Per partecipare al Concorso per i 50 posti nell’area dei funzionari ICT dell'Agenzia delle entrate bisogna avere almeno una laurea triennale in Ingegneria dell’informazione (L-8); Ingegneria industriale (L-9); Scienze e tecnologie informatiche (L-31); Scienze e tecnologie fisiche (L-30); Scienze matematiche (L-35). Oppure un diploma di laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria Gestionale, Informatica, Fisica o Matematica; o una laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea.

Come fare domanda e dove inviarla

Per fare domanda per il concorso in Agenzia delle entrate è necessario compilare il format di candidatura sul Portale unico del reclutamento “inPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/, previa registrazione sullo stesso Portale con le identità digitali SPID/CIE/CNS/eIDAS. Il termine ultimo per presentare la domanda è fissato al 24 aprile 2024, alle ore 23.59.

Quali materie studiare per superare le prove

La procedura di selezione prevede una prova scritta e una prova orale. Per la figura di Data analyst, le materie d'esame sono: Architetture e utilizzo di strumenti di advanced analytics / big data, DBMS e loro utilizzo, Tecnologie NoSQL, Linguaggi SQL R Python, Qualità dei dati e relativi standard, Architetture per la gestione dei dati e per l’erogazione dei servizi, Tecniche e metodologie di gestione dei progetti, Disegno e gestione dei processi, Fondamenti di programmazione e di gestione del ciclo di vita del software. Perla figura di Funzionario Ict le materie d'esame sono: Analisi e progettazione tecnica di servizi ICT, Comprensione di tematiche di scalabilità, sicurezza, alta affidabilità, replica, sincronizzazione dei dati e performance dei servizi ICT, Sicurezza informatica, Amministrazione e gestione di sistemi informatici, Tecniche e metodologie di gestione dei progetti, Disegno e gestione dei processi, Fondamenti di programmazione e di gestione del ciclo di vita del software.

Quali sono le mansioni e qual è la retribuzione

Il Data analyst è un funzionario esperto nella raccolta, modellazione, elaborazione e analisi di basi dati, attraverso l’uso dei principali e più diffusi strumenti open source e di mercato, con elevata conoscenza delle principali tecnologie e architetture per la gestione dei dati e l’erogazione dei servizi ICT. Il funzionario Ict è una persona esperta in analisi delle infrastrutture e della sicurezza informatica, con solida e specifica competenza primaria relativa all’Information & Communication Technology, nell'analisi, progettazione e conduzione di servizi ICT, nelle attività focalizzate sugli ambiti dei servizi ICT trasversali/infrastrutturali e di sicurezza informatica, e nella gestione di progetti aventi come obiettivo la loro realizzazione o evoluzione, attraverso attività svolte in house o erogate da partner tecnologici. In entrambi i casi, in base al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrale, il personale sarà inquadrato nell’area funzionari con relativo stipendio.