Quando si abbassa il prezzo della benzina, il decreto del governo in vigore da oggi I decreti che tagliano il costo della benzina e del gasolio sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale questa notte. Gli effetti si dovrebbero vedere da domani, con il taglio di 25 centesimi approvato dal governo.

A cura di Tommaso Coluzzi

Ora è ufficiale, il decreto Energia è stato pubblicato in Gazzetta ed è entrato in vigore. Così come il decreto ministeriale che prevede il taglio delle accise sui carburanti. I provvedimenti approvati dal governo alla fine della scorsa settimana erano molto attesi sopratutto per un motivo: il contrasto al caro benzina e – in generale – al caro carburanti che sta mettendo in seria difficoltà famiglie, imprese e autotrasportatori. Come sappiamo l'annuncio del governo è arrivato venerdì scorso, con il presidente Draghi che ha spiegato i contenuti del decreto in conferenza stampa, ma il provvedimento diventa effettivo da oggi, dopo la pubblicazione in Gazzetta avvenuta nella notte.

Quanto costerà la benzina con il decreto Energia

Il prezzo della benzina e del gasolio, perciò, calerà di 25 centesimi. Secondo le stime degli ultimi giorni, il costo della benzina dopo l'intervento del governo sarà di circa 1,88 euro al litro, mentre il gasolio dovrebbe scendere a 1,85. Al momento i prezzi alle pompe di benzina non sono ancora aggiornati e difficilmente cambieranno già da oggi. Il taglio di 25 centesimi dovrebbe essere effettivo ovunque già da domani, ma potrebbero esserci delle difficoltà tecniche. In ogni caso lo sconto sarà in vigore fino a fine aprile, poi – come ha spiegato il ministro Cingolani – si deciderà in base all'andamento del mercato e alla eventuale necessità di intervenire nuovamente.

Entra in vigore anche il bonus benzina

Con la pubblicazione dei decreti in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore anche il cosiddetto bonus benzina da 200 euro. Si tratta di un'esenzione – fino, appunto, a 200 euro – per chi riceve i buoni benzina da parte della propria azienda. La caratteristica del bonus è proprio questa: fino a 200 euro di buoni per il carburante ceduti dalle imprese ai lavoratori saranno completamente esentasse. In ogni caso, perciò, non concorreranno alla formazione del reddito del lavoratore.