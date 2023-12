Quando partiranno le iscrizioni per il liceo del Made in Italy, istituito dal governo Meloni Le iscrizioni per il liceo del Made in Italy le iscrizioni partiranno dal 23 gennaio. Lo ha spiegato il ministro per l’Istruzione e il Merito, Giuseppe Valditara, parlando della riforma degli indirizzi tecnico-professionali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Per il nuovo liceo del Made in Italy gli studenti si potranno iscrivere a partire dal 23 gennaio sulla piattaforma Unica": lo spiega il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un'intervista al Messaggero. "La riforma dell'istruzione tecnica e professionale prevede un percorso sperimentale innovativo che darà più opportunità lavorative, di maggiore successo professionale, ai nostri giovani, che troveranno più velocemente lavoro, e al tempo stesso consentirà al mondo produttivo di essere più competitivo", ha aggiunto.

La scorsa primavera il governo di Giorgia Meloni aveva approvato il decreto sul Made in Italy che, tra le altre cose, istituiva il nuovo indirizzo di liceo. Palazzo Chigi aveva fatto sapere che l'obiettivo del nuovo liceo fosse quello di promuovere "le conoscenze e le abilità connesse all’eccellenza dei prodotti e della tradizione italiana attraverso un percorso liceale in grado di dare competenze storico-giuridiche, artistiche, linguistiche, economiche e di mercato idonee alla promozione e alla valorizzazione dei singoli settori produttivi nazionali che tengano conto delle specifiche vocazioni dei territori".

Il nuovo liceo del Made in Italy partirà da settembre 2024, ma – come ribadito dal ministro Valditara – le iscrizioni partiranno tra poche settimane. Da gennaio inoltre, ha aggiunto il ministro, "sarà pienamente operativa la riforma del tutor e del docente orientatore, che consentiranno quella che io amo definire a tutti gli effetti una formazione ‘sartoriale', ovvero su misura per ciascun ragazzo nell'ultimo triennio delle superiori. Abbiamo formato 55mila tutor e orientatori".

Leggi anche Tutti i nuovi bonus 2024 contenuti nella Manovra del governo Meloni

Valditara non ha parlato solo del nuovo liceo del Made in Italy e della riforma degli indirizzi tecnico-professionali, ma anche degli aumenti previsti dal prossimo anno per i docenti: "Per la prima volta nel giro di un anno e mezzo andiamo a chiudere ben due contratti. Nel 2022 abbiamo chiuso un contratto che si trascinava da anni con un primo aumento significativo dello stipendio per il personale della scuola nel 2024 grazie alle importanti risorse stanziate nella legge di Bilancio andremo a incrementare ulteriormente quegli aumenti con un nuovo contratto".